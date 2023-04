Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Die Austria hat am Wochenende erfolgreich eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und musste sich mit einem Remis gegen den LASK begnügen. Rapid hingegen war in Graz gegen Sturm chancenlos und musste mit einer 3:1 Niederlage im Gepäck nach Hause fahren. Die Young Violetts hingegen konnten den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren, und das ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenführer aus Linz. Rapid II trennte sich mit einem torlosen Unentschieden von Amstetten. Neben den News philosophieren Stefan und Markus noch über Torhüter in Österreich und Ultra-Fanbewegungen. Das Tippspiel startet im April von vorne, der erste Spieltag liegt nach diesem Wochenende hinter uns. Viel Spaß beim Hören!



Frage der Woche

Wer sind Ihrer Meinung nach die besten Torhüter in Österreich? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 4.4.2023)