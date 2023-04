Nach einem halben Jahr ist der Londoner Klub wieder auf Trainersuche. Ein 0:2 gegen Aston Villa am Samstag war Potters letztes Match an der Seitenlinie der Blues

Graham Potter muss seinen Posten bei Chelsea räumen. Foto: REUTERS/DAVID KLEIN

London – Der englische Fußball-Club Chelsea hat nach nur sechs Monaten Trainer Graham Potter freigestellt. Dies teilte der Londoner Verein am Sonntag mit. Co-Trainer Bruno Saltor (42) wird zunächst als Interimslösung die Nachfolge von Potter antreten. Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zu Chelsea gekommen. Die "Blues" hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren, holten aus den letzten neun Ligaspielen nur zwei Siege und haben als Tabellenelfter elf Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze.

In diesem Jahr hat Chelsea lediglich drei von zwölf Liga-Partien gewonnen. In der Champions League erreichte Chelsea allerdings das Viertelfinale und trifft dort auf Real Madrid. Potter habe sich bereit erklärt, mit dem Verein zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, hieß es. "Chelsea bedankt sich bei Graham für seine Bemühungen und seinen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft."

Unmittelbar nach dem Rauswurf wurde in englischen Medien bereits über den möglichen Nachfolger spekuliert. Die Zeitung "The Sun" nannte dabei Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Jose Mourinho und auch Oliver Glasner. Dem Oberösterreicher räumte das Blatt jedoch lediglich Außenseiter-Chancen ein. (APA, red, 3.4.2023)