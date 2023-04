Ostereier und Osterhasen am Altwiener Ostermarkt auf der Freyung in Wien. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

In der Karwoche bleibt das Wetter weiterhin frisch und unbeständig – und es wird noch kälter: Auch Schneefall wird es in den nächsten Tagen geben, lautet die Prognose der Geosphere Austria (ehemals ZAMG). Die Tageshöchstwerte liegen in dieser Woche bei elf Grad, am Karfreitag sind zwölf Grad möglich. Nach den überaus milden Weihnachtsferien zeichnen sich nun also kältere Osterfeiertage ab.



In den typischen Nordstaulagen bleibt es am Montag zu Beginn der Karwoche weiterhin unbeständig, und es schneit zeitweise leicht, nur unterhalb von rund 900 bis 600 Metern Seehöhe kann es sich auch um Schneeregen oder Regen handeln. Abseits der Staulagen ist es hingegen meist trocken, und die Wolken können immer wieder etwas auflockern. Die meisten Sonnenfenster gibt es abermals im Süden. Der Wind weht im Osten lebhaft bis stark aus Nord, sonst bleibt er eher nur mäßig. Die Frühtemperaturen betragen minus zwei bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen drei bis elf Grad.

Dichte Wolken

Von Norden und Nordosten folgen am Dienstag auf freundliche erste Tagesstunden erneut einige dichte Wolken, die sich am Nordrand der Gebirge sammeln. In Staulagen und ganz im Norden sind dann einige Schneeflocken möglich, sonst bleibt es aber voraussichtlich trocken. Den meisten Sonnenschein gibt es einmal mehr auf der Alpensüdseite.

Der Nordwest- bis Nordwind weht besonders in der Osthälfte Österreichs erneut mäßig bis lebhaft, als Nordföhn kann er diesmal bis nach Unterkärnten vordringen. In der Früh ist es verbreitet frostig mit Tiefstwerten zwischen minus sechs und null Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen kaum über ein bis acht acht Grad, nur vereinzelt im Süden auch bis zehn Grad.

Nördliche Strömung

Eine nördliche Strömung und kalte Luftmassen bleiben am Mittwoch wetterbestimmend. Verbreitet wechseln Sonne und Wolken, wobei sich die Sonne ganz im Westen sowie auch im Süden etwas häufiger zeigt. Im Norden und Osten ziehen tagsüber nochmals kurze Schneeschauer durch. Der Wind weht im Osten sowie in Föhnstrichen mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei ein bis neun Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und Süden.

Der genaue Wetterablauf am Gründonnerstag ist noch recht unsicher. Aus heutiger Sicht überwiegt im Westen und Süden meist sonniges Wetter, während von Nordosten her tagsüber dichte Wolkenfelder aufziehen. Am Nachmittag breitet sich in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland auch Schneefall aus, wobei die Schneefallgrenze nach und nach ansteigt. Der Wind weht im Osten mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen minus sechs bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen vier bis elf Grad.

Es dürfte bei Wolken bleiben

Eine sehr unsichere Wetterentwicklung gibt es am Karfreitag. Voraussichtlich überwiegen in der Osthälfte Österreichs die Wolken, und zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1.200 Meter Seehöhe. Weiter im Westen überwiegt wahrscheinlich sonniges Wetter. Der Wind bläst im Osten anhaltend mäßig bis lebhaft aus West, sonst ist es eher windschwach. Die Frühtemperaturen betragen minus drei bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad. (APA, red, 3.4.2023)