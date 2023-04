Die 20-Jährige trifft auf Nadia Podoroska, Julia Grabher schlägt in Charleston auf. In Portugal kommt es zum Duell zweier Österreicher

Sinja Kraus spielt zum zweiten Mal in einem Hauptfeld auf WTA-Ebene. Foto: APA/EVA MANHART

Tennisspielerin Sinja Kraus hat am Sonntag erstmals in ihrer Karriere die Qualifikation für ein Turnier auf WTA-Ebene geschafft. In Bogota (Kolumbien) schaffte sie mit Siegen über Lena Papadakis (Deutschland) und Dalila Jakupovic (Slowenien) den Einzug ins Hauptfeld. Das war ihr zuvor erst ein Mal als Lucky Loser gelungen: Im Vorjahr spielte Kraus in Prag, unterlag in der ersten Runde aber gegen Marie Bouzkova. In Bogota trifft die 20-Jährige in der ersten Runde auf Nadia Podoroska aus Argentinien.

Julia Grabher ist beim gleichzeitig stattfindenden WTA-500-Sandplatzturnier in Charleston (USA) im Einsatz. In der ersten Runde trifft sie am Montag auf die Weltranglisten-27. Shuai Zhang aus China.

Österreicher-Duell in Estoril

Beim ATP-250-Turnier in Estoril sind im Einzel-Hauptfeld drei Österreicher vertreten. Nach Dominic Thiem und dem nach Absagen in den Bewerb gerutschten Jurij Rodionov schaffte am Sonntag Sebastian Ofner die Qualifikation. Der Steirer besiegte in der zweiten Quali-Runde Frederico Ferreira Silva mit 6:7(6),7:6(5),6:3. Im Hauptfeld wurde er am Sonntagabend als Erstrundengegner von Thiem ausgelost.

Letzterer ist am Montag im Doppel im Einsatz, Thiem spielt mit Lokalmatador Joao Sousa gegen Ben Shelton/Duarte Vale (USA/POR), beide Teams haben Wildcards erhalten. (luza, APA, 3.4.2023)