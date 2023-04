Die erste Astronauten-Crew seit 50 Jahren, die in die Nähe des Mondes fliegt, wird ab 17 Uhr bekanntgegeben. Mit Livestream

Die Artemis-1-Mission 2023 flog ohne Besatzung zum Mond. Auf der nächsten Mission werden vier Astronautinnen und Astronauten dabei sein. Foto: Joe Burbank / Imago / Zuma Wire

"Fly me to the moon" heißt es bald wieder vonseiten der US-Weltraumorganisation Nasa nach mehr als fünf Dekaden Pause: Ab Ende 2024 sollen Astronauten und erstmals Astronautinnen dem Mond einen Besuch abstatten, wenngleich es sich "nur" um einen Vorbeiflug handelt. Wer diese Reise unter dem Missionsnamen Artemis 2 antritt, wird heute öffentlich gemacht. Um 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gibt die Nasa die Crewmitglieder des bemannten Raumflugs Richtung Mond bekannt.

Es wird sich um drei Personen aus den USA und einer aus Kanada handeln. Wie die Nasa betont, legt sie Wert auf diversere Besatzungen, die unterschiedliche Geschlechter, Ethnien und berufliche Hintergründe repräsentieren sollen. Derartige Missionen wurden bisher nur von männlichen weißen Astronauten absolviert, die zuvor meist als militärische Testpiloten gearbeitet hatten. Wer zu den Auserwählten gehört, lässt sich hier im Livestream verfolgen:

NASA

Im Zuge der Artemis-2-Mission werden noch keine neuen Fußabdrücke auf der Mondoberfläche hinterlassen. Dies ist zwei Crewmitgliedern der Folgemission, Artemis 3, vorbehalten. Diese Mission wird nicht vor dem Jahr 2025 starten und soll zum ersten Mal eine Frau auf den Mond befördern. Den Auftakt der Missionsserie machte im vergangenen Jahr Artemis 1. Sie brach nach mehreren Startverschiebungen im November auf, allerdings ohne menschliche Crew (immerhin war Bierhefe an Bord).

Selfie mit Mond: Die Orion-Raumkapsel von Artemis 1 beim Vorbeiflug im Dezember 2023. Foto: Nasa / Imago / UPI

Startplatz aus Kanada

Bei der zweiten Artemis-Mission werden sehr wohl Astronautinnen und Astronauten um den Mond herumreisen. Der Flug soll zehn Tage dauern. Dabei werden etwa die Systeme der Orion-Kapsel getestet, am Ende der Reise um den Erdtrabanten auf einer elliptischen Bahn landet das Raumschiff mit einem Splashdown im Pazifik, so der Plan.

DER STANDARD

Damit werden sich die Crewmitglieder in die Riege der Raumfahrer einreihen, die während der Apollo-Flüge in den 1960er- und 70er-Jahren Abstecher zum Mond machten, zuletzt im Jahr 1972 mit Apollo 17. Der Missionsname bezieht sich auch auf diese Phase der Raumfahrt: Apollo und Artemis sind in der griechischen Mythologie Zwillinge, Artemis gilt als Göttin des Mondes.

Die bisher letzte Mannschaft, die beim Mond vorbeischaute: Harrison Schmitt, Gene Cernan und Ronald Evans bildeten 1972 die Apollo-17-Crew. Foto: Imago / Zuma Wire

Eines der vier Besatzungsmitglieder wird aus Kanada kommen: Die kanadische Raumfahrtorganisation CSA stellt eine oder einen von derzeit vier aktiven Astronauten, darunter die 34-jährige Ingenieurin Jenni Sidey-Gibbons sowie der Astrophysiker und Arzt David Saint-Jacques (53), der zweimal zur internationalen Raumstation ISS reiste. Der Rest der vierköpfigen Crew kommt von der Nasa, die aktuell rund 40 aktive Astronautinnen und Astronauten hat. Nicht alle kommen für Artemis 2 infrage. Manche fallen etwa für diesen Einsatz aus, weil sie sich derzeit oder in naher Zukunft bereits auf der internationalen Raumstation ISS befinden.

Womöglich schafft es der kanadische Astronaut David Saint-Jacques, hier nach seiner ISS-Rückkehr in Kasachstan, in die Missionscrew. Foto: Nasa / Bill Ingalls / Imago / UPI

Mögliche Nasa-Besatzung

Gute Chancen dürfte der 47-jährige Astronaut Reid Wiseman haben, wie der Nachrichtensender CNN berichtet. Der ausgezeichnete Marine-Testpilot leitete bis zum vergangenen November das Astronautenbüro. Da er diesen Posten nicht mehr innehat, kommt er wieder für Raumflüge infrage. Auch habe er selbst die Liste der infrage kommenden Mitglieder erweitert: Statt des ursprünglich angekündigten 18-köpfigen Artemis-Teams können nun alle aktiven Astronautinnen und Astronauten der Nasa ausgewählt werden.

Die US-amerikanisch-schwedische Wissenschafterin Jessica Meir könnte bald zum Mond reisen. Foto: Nasa / Bill Ingalls / Imago / Zuma Wire

Vier Astronautinnen stünden ebenfalls weit oben auf der Liste. Dazu gehören die Militärpilotin und Ex-Rugby-Nationalspielerin Anne McClain (43), die bereits zur ISS reiste, und die 44-jährige Elektroingenieurin Christina Koch, die Frau mit dem bisher längsten Aufenthalt im All (328 Tage). Gemeinsam mit Koch absolvierte die amerikanisch-schwedische Biologin Jessica Meir (45) die ersten drei Außeneinsätze im All, an denen nur Frauen teilnahmen.

Die Weltraum- und Ozeanforscherin war außerdem als Aquanautin an einer Unterwasser-Testmission beteiligt. Die älteste Anwärterin ist die afroamerikanische Raumfahrttechnikerin Stephanie Wilson (56). Sie absolvierte drei Raumflüge, einer davon war der erste Space-Shuttle-Einsatz nach der Columbia-Katastrophe 2003, bei der die sieben Besatzungsmitglieder starben.

Zu den chancenreichen Astronauten zählt außerdem der afroamerikanische Testpilot und Ingenieur Victor Glover (46). Er war Teil der Crew-1 des zweiten bemannten Space-X-Flugs und als Mitarbeiter des republikanischen Politikers John McCain tätig. Auch dem 55-jährigen Kampfpiloten und Luftfahrttechniker Randy Bresnik wird laut CNN eine gute Chance eingeräumt, bei der Artemis-2-Reise dabei zu sein. Bresnik absolvierte ein aquanautisches Training und zwei Weltraumeinsätze – während einer Mission 2009 kam seine Tochter zur Welt. Wer nicht ausgewählt wird, hat allerdings Chancen auf Artemis 3 und somit auf einen Spaziergang auf dem Mond.

Victor Glover war für Space X im Einsatz und könnte im Zuge der Mondmission wieder ins All reisen. Foto: Ashish Sharma / SpaceX / AP

Vorspiel für den Mars

Womöglich könnte der Crew des Nasa-Flugs aber ein privater Mondflug zuvorkommen. Bereits für Ende 2023 kündigte Space X die Mission "Dear Moon" an, die den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa, zwei Besatzungsmitglieder und mehrere Künstlerinnen und Künstler am Mond vorbeifliegen lassen soll. Die dadurch inspirierten Kunstwerke sollen den Weltfrieden fördern.

Generell gelten die neuen Mondflüge nicht als große wissenschaftliche Unterfangen: Immer wieder wurden seit den historischen bemannten Reisen zum Mond Messinstrumente auf den Erdtrabanten geschickt. Zuletzt zeigten sie etwa, dass es auf dem Himmelskörper bis zu 270 Milliarden Tonnen Wasser geben könnte.

Allerdings stellen die Unternehmungen wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Mars dar, wie auch der Chef der Nasa-Mondmission, James Free, betont. Reisen zum Mars gelten als nächster großer Schritt in der Raumfahrt: Die Besatzung wäre nicht nur wenige Tage, sondern mehrere Monate unterwegs zum Planeten. Die Belastung durch die Weltraumstrahlung, die Schäden der DNA verursacht und damit das Krebsrisiko erhöht, wäre sehr hoch. Deshalb wird eine entsprechend nötige abschirmende Raumschiff-Architektur entwickelt. (Julia Sica, 3.4.2023)