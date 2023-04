Deutsch als Türöffner

"Unser Utopia": Syrische Medizinstudenten lernen Deutsch

Seit zwölf Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg, hunderttausende Menschen sind nach Deutschland geflüchtet. In Damaskus plagen sich Medizinstudenten mit der deutschen Sprache in der Hoffnung, ihnen nachfolgen zu können

02:25