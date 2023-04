"Heute"-Herausgeberin Eva Dichand. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Nach der Hausdurchsuchung bei der Gratiszeitung "Heute" im Zuge einer vermuteten Inseratenaffäre geht "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand in die Offensive. Dichand machte am Sonntag eine Interviewanfrage von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk öffentlich und schrieb auf Twitter: "Unglaublich, Florian Klenk fragt doch tatsächlich um ein autorisiertes Interview an NACHDEM er drei Tage lang (basierend auf einer falschen Aussage von Thomas Schmid) mich ungefragt denunziert und mit Dreck beworfen hat. (eine Herausgeberin die sich jeden Tag mit Luxusklamotten und teurer Kunst abbildet, beim Generalsekretär des BMF um Millionen bettelt) Österreichischer Qualitätsjournalismus vom Feinsten. Wie jämmerlich."

Der "Falter" hatte wie andere Medien über die Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in den Räumen der "Heute"-Geschäftsführung berichtet. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit Aussagen des damaligen Kabinettschefs im Finanzministerium und engen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Thomas Schmid. Es geht um Inserate sowie um Änderungen bei einer Novelle des Stiftungsrechts, die Dichand forciert haben soll.

An "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk gerichtet, schrieb Dichand: "Die teuren Kunstwerke gehören verbrannt und der Boulevard Verlegerin gehören die Luxuskleider vom Leib gerissen, damit die Falterleser sie bewerfen und bespucken können am Weg zum Schafott.. #niedermitden Reichen #unschuldsvermutung? #vorverurteilung."

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk konterte, dass er "selbstverständlich vor der Veröffentlichung des Artikel" um eine Stellungnahme bei Eva Dichands Anwalt angefragt habe: "Es gab aber kein Statement." Der "Falter" hätte korrekt aus dem Hausdurchsuchungsbefehl zitiert. "Dichand versucht die Affäre so zu drehen, als ginge es um Reichtum und Neid. Nein. Darum geht es nicht. Es geht um ihren mutmaßlichen Versuch, Gesetz und Inserate zu kriegen – unter dem angeblichen Versprechen wohlwollender Berichte. Der Vorwurf: Reichtum auf Kosten der res publica", so Klenk auf Twitter.

Und: Es gehe darum, dass eine "reiche Verlegerin ihre privilegierte Position und ihre Freundschaft zu Thomas Schmid nicht dazu (miss)brauchen solle, um Inserate und reichenfreundliches Stiftungsrecht zu kriegen".

(red, 3.4.2023)