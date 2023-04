Handys waren immer auch Lebensabschnittspartner. An die einen haben wir bessere, an die anderen schlechtere Erinnerungen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Begonnen hat alles mit einem Knochen. So lautete nämlich der Spitzname des ersten Mobiltelefons, das Motorola im Jahr 1983 unter dem Namen DynaTAC 8000x auf den Markt brachte. Das Design: länglich, strahlend weiß und ein ziemlicher Klotz. Ein Jahrzehnt zuvor hatte sein Erfinder Martin Cooper den ersten Handyanruf von einem Prototyp getätigt. Mitten auf der Sixth Avenue klingelte er am 3. April 1973 bei seinem damaligen Rivalen Joel Angel. Sein Konkurrent arbeitete zu dieser Zeit bei Bell Laboratories, dem damaligen Platzhirsch im Telekommunikationsbereich. Angel hob den Hörer in New Jersey ab.

Die berühmten ersten Worte lauteten in etwa: "Hey, hier ist Marty Cooper. Ich rufe dich mit einem Mobiltelefon an. Ich meine, einem richtigen, tragbaren Mobiltelefon." Am anderen Ende der Leitung herrschte eisiges Schweigen. Von da an nahm der Siegeszug des Handys seinen Lauf.

Aufklappbar, mit Tastatur oder ausgestattet mit Kultspielen wie "Snake": Wir erinnern uns an vier Modelle aus den vergangenen 50 Jahren Handydesign und werden ehrlicherweise ein wenig sentimental.





1. Nokia 3310

Klein, klobig, kultig: Das Nokia 3310, beschrieben in drei Wörtern. Nicht selten löst der Anblick des zweifarbigen Mobiltelefons bei Millennials nostalgische Gefühle aus. Unbeholfene SMS an den ersten Schwarm? Kryptische Nachrichtenkürzel im Freundeskreis, weil: Wird da jetzt eigentlich pro SMS oder Buchstabe verrechnet? Eine Runde "Snake" spielen?

Das Nokia 3310 erweckt heute Erinnerungen an die gleichsam anstrengende und aufregende Zeit als Jugendliche. Die Bedienung war denkbar einfach und das Design schlicht und funktional. Die Displaygröße fiel im Erscheinungsjahr 2000 noch bescheiden aus. Optisch wurde der obere Teil des Handys durch einen nach unten auslaufenden Halbkreis verlängert. Abgesehen vom Nummernfeld wurden alle zusätzlichen Tasten geschickt in diesen Bogen integriert. Nokia bracht im Jahr 2017 übrigens eine Neuauflage des Handys mit Kultstatus heraus. Die Nostalgiker und Nostalgikerinnen unter uns dürfte das gefreut haben – so ganz ohne Angst vor unabsichtlich abgeschlossenen Klingelton-Abos.

2. Blackberry 5810

Mit dem Blackberry 5810 landete 2002 ein Mobiltelefon auf dem Markt, mit dem man unterwegs Mails lesen und beantworten konnte. Bereits das erste Modell zeichnete sich durch die physische QWERTZ-Tastatur aus: Für jeden Buchstaben des Alphabets existierte eine eigene Taste. Das Display war im Verhältnis zu anderen Mobiltelefonen dieser Zeit überdurchschnittlich groß und erleichterte das Verfassen von Nachrichten. Gesehen wurde das Blackberry nicht nur in den Händen von immer und überall arbeitenden Geschäftsleuten, sondern auch in denen von Kim Kardashian.

Ein Nachfolger, das Blackberry Bold, zählte lange zu Kardashians liebsten Gerätschaften. Im Jahr 2016 endete die Arbeitsbeziehung: Sie fand keines der alten Modelle mehr auf Ebay. Auch E. L. James, die Autorin der "Shades of Grey"-Reihe, soll eine intensive Verbindung zu ihrem Blackberry gehabt und einige Passagen der erotischen Romantrilogie auf dem Gerät verfasst haben.

3. Klapphandys von Motorola

Ein lässiges Klacken, schon war das trendige Klapphandy aufgemacht. Zusammenklappbar zum Kleinformat, lag das geöffnete Gerät bei Gesprächen trotzdem wie ein Telefonhörer in der Hand. In den meisten Fällen glänzte das Motorola RZR V3, das erste Klapphandy der gleichnamigen Firma aus dem Jahr 2004, in silberner Farbe. Besonders coole Konsumenten besorgten sich die Modelle in schrillem Pink oder etwas schlichterem Schwarz.

Außen leuchtete eine kleine Anzeige mit Uhrzeit und Akkustand, innen füllte der Bildschirm fast die gesamte obere Hälfte aus. Markant gestalteten sich auch die Linien, die geschwungen um das Tastenfeld verliefen. So stellte man sich vor zwei Jahrzehnten offensichtlich futuristisches Design vor. Alle Teenager mit dem Modell durften sich beim Aufklappen des Telefons besonders geschäftig fühlen, ehe der neueste Klatsch und Tratsch mit den Besties besprochen wurde.

4. Das erste iPhone

Im Jahr 2007 veränderte die Veröffentlichung des ersten iPhones den Markt und das Design von Mobiltelefonen nachhaltig. Das Handy war nicht mehr nur ein Gerät zum Telefonieren und Verschicken von Nachrichten, sondern ein Smartphone mit zahlreichen Multimediamöglichkeiten. Steve Jobs schwärmte von Innovation und traf den Nerv der Zeit: Alle wollten das neue iPhone kaufen.

Abgesehen von einer schmalen Leiste oben und unten erstreckte sich der Bildschirm fast über das ganze Gerät und maß 3,5 Zoll bei einer Auflösung von 480x320 Pixel. Die abgerundeten Ecken des Geräts sollten bis heute erhalten bleiben. Den Tasten wurde dafür der Kampf angesagt, übrig blieb der Home-Button. Der soll gelegentlich den Geist aufgegeben haben und sich gar nicht mehr oder nur mithilfe spezieller Drückmanöver bedienen lassen. Alles halb so wild: War das Gerät erst einmal ganz kaputt, konnte man schon alsbald das neueste Modell erstehen.

Martin Cooper erlebt übrigens mit über 90 Jahren auch die Entwicklung des Handys bis heute mit. Was ihn bei allen Vorteilen des Handys nervt? Dass die Leute zu viel auf ihre Bildschirme starren. (Elena Sterlini, 3.4.2023)