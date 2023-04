21. Jänner 1981: Jimmy Carter, seit einem Tag nicht mehr US-Präsident, begrüßt im deutschen Wiesbaden den Diplomaten Bruce Laingen. Dieser wurde im Iran mit 51 anderen US-Amerikanern als Geisel gehalten und mit dem Amtsantritt von Ronald Reagan freigelassen. Foto: AP/MARK GOECKS

Jimmy Carter, mittlerweile 98 Jahre alt, liegt im Sterben. Der Ex-US-Präsident habe sich für eine palliative Betreuung zu Hause anstatt weiterer medizinischer Schritte entschieden, teilte die von ihm gegründete Nichtregierungsorganisation Carter Center vor einigen Wochen mit. Das hat mit eine Rolle gespielt, weshalb sich Ben Barnes nun meldet, wie er selbst sagt – und gegenüber der "New York Times" auspackt, wie es so schön heißt. "Die Geschichtsschreibung muss wissen, dass das passiert ist", wird der heute 84-Jährige zitiert.

Worum es geht, ereignete sich vor rund 43 Jahren. Der Demokrat Carter war amtierender Präsident und befand sich im Wahlkampf gegen seinen republikanischen Herausforderer Ronald Reagan. In der Bevölkerung war Carter alles andere als beliebt. Dazu trug maßgeblich bei, dass er es nicht schaffte, die Geiselnahme in Teheran zu beenden.

Im Zuge der Iranischen Revolution besetzten iranische Studenten die US-Botschaft und hielten seit 4. November 1979 52 US-Diplomaten fest. Würde er die Geiselnahme beenden und die US-Amerikaner heil nach Hause bringen, würde das seine Siegchancen erheblich erhöhen, hieß es damals. Nur, es gelang Carter nicht.

Deutliche Niederlage für Carter

Stattdessen kassierte er eine empfindliche Wahlniederlage, am 20. Jänner 1981 übernahm Ronald Reagan im Weißen Haus. Just am selben Tag wurden in Teheran die Geiseln freigelassen. Dies führte zu Verschwörungstheorien: Haben die Republikaner sich mit arabischen Ländern und dem Iran abgesprochen, um die Geiselnahme so lange nicht zu beenden, bis die US-Präsidentenwahl entschieden sei?

Selbst der Kongress nahm sich dieser Frage an, fand in seinen Ermittlungen aber keine entsprechenden Hinweise. Hier kommt nun der Demokrat Ben Barnes ins Spiel. Der einstige stellvertretende Gouverneur von Texas berichtet von einer Reise mit John Connally Jr., Barnes' Mentor, Geschäftspartner und als Ex-Gouverneur von Texas auch sein früherer Chef. Und, was in diesem Fall von großer Bedeutung ist, er war auch ein Vertrauter Reagans, nachdem er von den Demokraten zu den Republikanern wechselte.

"Lasst die Geiseln nicht gehen"

Beide besuchten 1980 mehrere arabische Länder. Dort, so behauptet Barnes nun, habe Connally Jr. mehreren arabischen Führungspersönlichkeiten folgende Botschaft an den Iran mit auf den Weg gegeben: "Lasst die Geiseln nicht gehen, bevor der Wahlkampf vorbei ist." Schon bei den ersten Besprechungen sei ihm klargeworden, was der eigentliche Zweck dieser Reise sei: "Ich sitze da und höre es, und dann schwant es mir, warum wir hier sind."

Zweifel daran hat er keine: "Ich werde bis zu meinem Grab daran glauben, dass es darum ging." Zusätzlich soll Connally Jr. den iranischen Machthaber auch bessere Beziehungen zu den USA angeboten haben, wenn Reagan tatsächlich Präsident werde. Zurück von der Reise hätten sich beide noch am Flughafen mit Willam Casey getroffen, Reagans Wahlkampfmanager. Dieser, so Barnes, habe gezielt nach den Geiseln in Teheran gefragt.

Keine Beweise

Dass diese Reise tatsächlich stattgefunden hat, lässt sich laut "New York Times" gut belegen. Doch dass Connally Jr. tatsächlich die Iraner aufforderte, die Geiselnahme zu verlängern, dafür kann Barnes keine Beweise vorlegen. Auch kann nicht belegt werden, ob die Botschaften überhaupt in Teheran ankamen.

Barnes ist auf alle Fälle der bislang höchstkarätige US-Amerikaner, der diese These vertritt. Im Ausland hatten unter anderem schon der ehemalige Palästinenserpräsident Yassir Arafat und der ehemalige israelische Ex-Premier Yitzhak Shamir darauf angespielt. Auch Abolhassan Banisadr, von 1980 bis 1981 erster gewählter Präsident der Islamischen Republik Iran, hatte erklärt, dass es eine entsprechende Abmachung gab.

Doch ohne hieb- und stichfeste Belege bleibt diese These wohl weiter eine Verschwörungstheorie. (ksh, 3.4.2023)