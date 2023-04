Adi Hütter war bis Mai 2022 Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Foto: IMAGO/Fotostand / van der Velden

Fußballtrainer Adi Hütter träumt von einem Engagement in der englischen Premier League. "Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen", sagte der 53-Jährige in einem Interview mit dem "kicker".

Hütter ist seit der Trennung von Borussia Mönchengladbach im Mai 2022 ohne Job. Die Auszeit habe er genossen, seit Ende des Jahres spüre Hütter "wieder eine wahnsinnig große Lust, eine Mannschaft zu übernehmen". "Wenn man so lange dabei ist, werden die Scheuklappen sehr eng. Man bekommt einen Tunnelblick, weil es rund um die Uhr um Fußball geht. Im Sommerurlaub hast du vielleicht mal zehn Tage, um ein bisschen abzuschalten. Doch selbst da musst du telefonieren und die Kaderplanung besprechen. Eigentlich kommst du nie raus", sagte Hütter.

Zuletzt wurde er mit dem englischen Erstligisten Crystal Palace in Verbindung gebracht. Die Premier League sei die "interessanteste Liga der Welt", so Hütter. Dort könne er sich "noch einmal weiterentwickeln".

Und weiter: "Es gibt dort keinen langweiligen Fußball, es geht rauf und runter. Wenn ich irgendwann aufhöre, möchte ich nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Premier League gearbeitet haben." Mit seiner Idee vom Fußball, sagte Hütter, könnte er "gut in diese Liga passen". (red, sid, 3.4.2023)