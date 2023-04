Die Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) rief das Höchstgericht an, um eine Bestimmung im Mediengesetz als verfassungswidrig aufheben zu lassen. Anlass waren demnach Gegendarstellungen, die Sima zu Unrecht erwirkt hatte und für die sie rund 236.000 Euro bezahlen sollte. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Wien – Der Verfassungsgerichtshof hebt infolge eines Antrags der Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) eine Bestimmung des Mediengesetzes als verfassungswidrig auf. Das gab das Höchstgericht am Montag auf seiner Website bekannt.

Sima rief das Höchstgericht an, um eine Bestimmung im Mediengesetz als verfassungswidrig aufheben zu lassen. Anlass waren demnach Gegendarstellungen, die Sima zu Unrecht erwirkt hatte und für die sie rund 236.000 Euro bezahlen sollte.

Die entsprechende Bestimmung des Mediengesetzes verstößt nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Persönlichkeitsschutz.

Die Vorgeschichte

In der Zeitung "Oe24"/"Österreich" und auf der Website oe24.at erschienen im Oktober 2019 Artikel über hohe Personalkosten, die im Zuge der Kontrolle des ab November geltenden Rauchverbots in der Gastronomie entstehen würden. Darin hieß es, dass es für die rund 80 Kontrolleure des Marktamts einen "warmen Geldregen" geben werde, da für den Einsatz am 1. November 2019 mindestens drei Zulagen anfallen würden.

Sima verlangte darauf die Veröffentlichung je einer Gegendarstellung, wonach für die Kontrolle des Rauchverbots deutlich geringere Kosten angefallen seien. Weil "Oe24"/"Österreich" und oe24.at die Gegendarstellungen nicht freiwillig veröffentlichten, erwirkte Sima beim Landesgericht für Strafsachen Wien eine entsprechende Anordnung.

Gegen dieses Urteil beriefen die Medieninhaber am Oberlandesgericht (OLG) Wien, das die Anträge der Stadträtin auf Gegendarstellungen abwies. Die Medieninhaber wurden ermächtigt, Teile des Berufungsurteils zu veröffentlichen. Außerdem wurde Sima gemäß Paragraf 17 Absatz 5 des Mediengesetzes verpflichtet, das Einschaltungsentgelt für die erwirkten – und bereits erfolgten – Veröffentlichungen der Gegendarstellungen sowie für die Veröffentlichungen des Berufungsurteils zu zahlen. Nach Beschluss des Landesgerichts für Strafsachen Wien musste Sima besagte 236.000 Euro bezahlen.

Damit ging Sima zum Verfassungsgerichtshof und verlangte, Paragraf 17 Absatz 5 Mediengesetz als verfassungswidrig zu erklären und aufzuheben. Dort heißt es, das Berufungsgericht habe "den Antragsteller zur Zahlung eines Einschaltungsentgelts für die zu Unrecht erwirkte Veröffentlichung der Gegendarstellung […] und für die Veröffentlichung des Berufungsurteils zu verurteilen".

Diese Bestimmung setze jeden, der sein grundrechtlich geschütztes Recht auf Gegendarstellung zur Wahrung seines guten Rufs durchsetzen will, der Gefahr einer finanziell ruinösen Risikohaftung aus, argumentiert Sima. Es sei praktisch unmöglich, dieses Recht durchzusetzen, was gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und das Recht auf Privatleben verstoße.

Die Begründung des Verfassungsgerichtshofs

"Die Höhe der Summe, die für zu Unrecht erwirkte Gegendarstellungen zu bezahlen ist, ist in Paragraph 17 Absatz 5 des Mediengesetzes festgelegt und hängt vor allem von den üblichen Tarifen des Mediums für Inserate und Werbeeinschaltungen ab", heißt es in der höchstrichterlichen Begründung. "Das bedeutet, dass eine Person, die zur Wahrung ihres guten Rufes das grundrechtlich geschützte Recht auf eine Gegendarstellung – die sich später als unrechtmäßig erweisen kann – nutzt, ein nicht eingrenzbares finanzielles Risiko eingehen muss." Andererseits gehe etwa ein aus der großen Reichweite eines Mediums resultierendes hohes Entgelt in aller Regel mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Stellung des Medieninhabers einher, die jener der "anderen Seite" in vielen Fällen überlegen sein werde.

Damit, so der Verfassungsgerichtshof, sei die "im Mediengesetz bestimmte Höhe der Zahlung, die Sima hätte leisten müssen, unverhältnismäßig". Sie zwinge Betroffene entweder zu einem nicht tragfähigen wirtschaftlichen Risiko oder dazu, auf eine Gegendarstellung von vorneherein zu verzichten: "Zwar ist es ebenso wesentlich, Medieninhaber vor unzulässigem Zwang zu schützen, Inhalte Dritter zu veröffentlichen. Das kann aber auch sichergestellt werden, ohne dass die Zahlungsverpflichtung für letztlich unrechtmäßige Gegendarstellungen eine von vorneherein abschreckende Höhe erreicht."

Bestimmung tritt mit 1. Juli 2024 außer Kraft

Die verfassungswidrige Bestimmung tritt mit 1. Juli 2024 außer Kraft. Bis dahin hat der Gesetzgeber Zeit, eine Neuregelung zu treffen, die in verhältnismäßiger Weise sowohl den grundrechtlich geschützten Interessen von Medieninhabern als auch von Personen Rechnung trägt, die von unwahren oder irreführenden Tatsachenmitteilungen betroffen sind. Im Fall Simas – dem Anlassfall – tritt die Aufhebung mit sofortiger Wirkung in Kraft. (red, 3.4.2023)