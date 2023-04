Nach einem Rekordjahr 2022 sind für die Linzer Oberbank auch die ersten Monate des neuen Geschäftsjahrs gut angelaufen. Foto: Archipicture / Dietmar Tollerian

Anzeichen einer generellen Bankenkrise wie zur Finanzkrise 2008 sieht Franz Gasselsberger, Chef der Linzer Oberbank, derzeit nicht. "Das waren gravierende Managementfehler, die offen zutage getreten sind", sagt er über die zuletzt gestrauchelten Problembanken, die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA sowie die Schweizer Credit Suisse. Zudem habe die Aufsicht in beiden Ländern nicht so gut funktioniert wie in der Eurozone, daher könne man die Lage nicht mit 2008 vergleichen. "Ich bin froh, dass es in der Eurozone eine strenge Aufsicht gibt", betont Gasselsberger – allerdings nicht ohne anzumerken, dass wegen des damit verbundenen Aufwands unter Bankdirektoren zuvor "Aufsichts-Bashing zum Volkssport" geworden sei.

Dennoch, nach den Kapitalabflüssen bei der Credit Suisse und der SVB ist das Thema Einlagen für Geldhäuser wieder bedeutsamer geworden. "Breit gestreute Einlagen sind die Basis des Geschäfts", beteuert Gasselsberger. Die Bank eröffne unter anderem auch deshalb neue Filialen, um an Einlagen zu gelangen. Das starke Einlagengeschäft setze sich bisher auch im laufenden Jahr fort, nachdem 2022 die Primäreinlagen um drei Prozent gesteigert wurden. Man habe bei den Kundeneinlagen bereits die Jahresziele für 2023 erreicht.

Konjunktur besser als befürchtet

Die Konjunktur stuft Gasselsberger als vergleichsweise robust ein, zumindest besser als ursprünglich befürchtet. "Ich habe 'Rezession' aus meinem Wortschatz für 2023 gestrichen", sagt der Bankchef. Die Firmenkunden würden über eine starke Auftragslage verfügen, die Liquidität der Unternehmen sei gut, die Entspannung bei den Lieferketten habe zu einem Lagerabbau geführt. "Der Tourismus boomt, dort ist die Stimmung ausgezeichnet", ergänzt Gasselsberger. Automobilzulieferer hätten jedoch mit schwankender Auftragslage zu kämpfen.

Gegen den Trend schwach entwickeln sich zuletzt die Wohnbaufinanzierungen, bei denen das Volumen seit August um die Hälfte eingebrochen sei. "Es war zuvor eine Riesenparty", sagt der Oberbank-Chef. Die Situation werde sich wieder normalisieren, und es werde nicht lange dauern, bis es wieder zu einem Wachstum komme. Allerdings nicht so stürmisch, wie bis zu dem Einbruch des Vorjahres, der durch höhere Zinsen und die strengeren Kreditvergaberichtlinien, für die Gasselsberger großzügigere Ausnahmekontingente wünscht, ausgelöst wurde.

Der Start in das laufende Geschäftsjahr sei gut gelaufen, dennoch will der Bankchef wegen der unsicheren Rahmenbedingungen keinen konkreten Ausblick für 2023 geben. Für das Vorjahr meldete die oberösterreichische Bank Rekordzahlen. Das starke operative Geschäft habe das Wachstum getrieben, der Jahresgewinn lag mit 243 Millionen Euro um fast vier Prozent über dem Vorjahresniveau. Daher stellte der Oberbank-Chef den Aktionären eine von einem auf 1,45 Euro erhöhte Dividende pro Anteilsschein in Aussicht. Einen Aufstieg in den Wiener Leitindex ATX strebe man nicht an, die Oberbank fühle sich mit ihren hauptsächlich österreichischen Aktionären in der zweiten Börsenliga sehr wohl. (Alexander Hahn, 3.4.2023)