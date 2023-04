Neben illegalen Rauschmitteln soll es bei einem Treffen in Wien auch um Tigerbabys (Symbolbild) aus dubioser Quelle gegangen sein, ergibt sich aus einem umfangreichen Akt einer Drogenermittlung. Foto: imago images / ITAR-TASS / Sergei Malgavko

Wien – Wer öfter im Landesgericht für Strafsachen Wien zu tun hat, kennt den ersten von fünf Angeklagten bei einem Schöffenprozess zumindest vom Sehen her. Arbeitete der 38-Jährige doch monatelang als Hausarbeiter. Das alles als Freigänger aus der Justizanstalt Simmering, wo der Serbe eine siebenjährige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz verbüßte. Warum er nun wieder mit einer Anklage im "Grauen Haus" ist? Da er, wie seine vier Mitangeklagten, in einen Deal um 6,6 Kilogramm Kokain verwickelt sein soll, behauptet die Staatsanwältin – eingefädelt, während er als Freigänger im Landesgericht die Aschenbecher im Rauchergang reinigte.

Nur zwei der Angeklagten bekennen sich schuldig, es bleibt ihnen auch wenig anderes übrig. Schließlich hat der Drittangeklagte im Oktober in einem Pkw von einem verdeckten Ermittler der Polizei über 200.000 Euro Bargeld übernommen und gezählt. Nachdem er "einem Freund" bestätigt hatte, dass die geforderte Summe da sei, kam der Viertangeklagte mit dem illegalen Rauschmittel. Worauf für beide die Handfesseln einrasteten.

Angeklagte aus Vorsicht schweigsam

"Aus Sicherheitsgründen" wollen sie vor Gericht aber keine weiteren Aussagen machen – soll das Geschäft doch im Auftrag des "Skaljari"-Clans, einer kriminellen Organisation aus Montenegro, abgewickelt worden sein. Dass in diesen Kreisen Schweigen zwar vielleicht nicht Gold, aber eine gute Lebensversicherung ist, zeigte sich schon beim ersten Prozess gegen Dario D. alias "Dexter", ranghohes Mitglied des verfeindeten "Kavac"-Clans. Bei dieser Verhandlung weigerten Opfer sich, den Angeklagten zu identifizieren, obwohl sie auf Handyvideos eines Überfalles auf sie recht klar zu identifizieren waren.

Der Erst- und der Zweitangeklagte, Letzterer ebenfalls Häftling in der Justizanstalt Simmering, leugnen dagegen, etwas mit den Gruppierungen oder Sache zu tun zu haben. Denn: Sie hätten gewusst, dass der Mithäftling in Simmering, mit dem sie über das Geschäft verhandelt haben sollen, eine "registrierte Vertrauensperson" der Exekutive sei. Oder, wie der Zweitangeklagte es volkstümlicher ausdrückt: "Ein Polizeispitzel."

Diese Vertrauensperson hatte an die Polizei weitergeleitet, dass die beiden Angeklagten ihm einschlägige Angebote gemacht hätten. Zunächst der Erstangeklagte, der vier Kilo Kokain um 43.000 Euro pro Kilo, später dann der Zweitangeklagte, der mit sechs Kilogramm á 37.000 Euro günstiger offeriert haben soll.

Spiel angeblich durchschaut

Der von Gerold Rauscher verteidigte Erstangeklagte wählt als Verteidigungsstrategie die Innenminister-Variante. Er habe gewusst, dass es eine Falle sei, und wollte nur "ein Schauspiel" abliefern, um zu sehen, wie weit die Gegenseite gehe. Sein Problem: Es sind insgesamt drei Treffen von ihm mit den vermeintlichen Käufern dokumentiert, bei einem übergab er gut fünf Gramm des illegalen Rauschmittels. Bei einer letztlich gescheiterten Übergabe habe er auch das vorgelegte Geld fotografiert. "Warum?", interessiert den Vorsitzenden. "Um beweisen zu können, was die Polizei macht." – "Haben Sie das dann angezeigt?" – "Leider nicht."

Gegen den Zweitangeklagten spricht dagegen nur die Aussage der Vertrauensperson – er hat nie an einem Treffen teilgenommen, keine Proben übergeben. Sein Verteidiger Alexander Philipp verweist darauf, dass der Spitzel im Gefängnis nicht ernst genommen worden sei und sich ja selbst einen Vorteil von den Denunziationen erhofft hatte. Darüber hinaus prangert Philipp an, dass zwei der möglichen Hintermänner nicht erwischt wurden, obwohl sie bei Treffen in Wien dabei waren.

Geschäftstreffen im Ringstraßen-Café

Bei einem dieser Meetings in einem bekannten Ringstraßen-Café soll auch der Fünftangeklagte am Tisch mit dem serbischen Verkäufer und dem verdeckten Ermittler gesessen sein. Seine Rechtsvertreterin Heike Sporn versucht den Senat zu überzeugen, dass ihr Mandant einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sei. Er sei mangels Führerschein mit dem Suchtmittelverkäufer nur im Auto nach Wien mitgefahren, da er hier etwas zu erledigen hatte.

Er könne sich nur noch erinnern, dass ihn an dem Kaffeehaustisch das Wiener Schnitzel empfohlen worden sei und jemand Fotos von – angeblich auch auf dem Schwarzmarkt vermittelbaren – Tigerbabys hergezeigt habe. Was sein Begleiter und die anderen sonst gesprochen hätten, will er nicht bemerkt haben. Selbst der Ermittler am Tisch hat festgehalten, dass der Fünftangeklagte sich nicht an der Konversation beteiligt habe. Allerdings mutmaßte er, dass der Selbstständige ein Leibwächter des Verkäufers gewesen sei. "Ich weiß wirklich nicht, wie ich den beschützen sollte. Sie sollten sich den Verkäufer einmal anschauen, der ist doppelt so groß wie ich!", lässt der fünftangeklagte Serbe lächelnd übersetzen.

Bundeskriminalamt will keine Öffentlichkeit

Die Zeugeneinvernahme des verdeckten Ermittlers und der Vertrauensperson per Video finden auf Antrag des Bundeskriminalamts dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Offenbar hat man Angst, dass sie an ihrer Stimme erkennbar sind, denn aus dem Zuseherinnenraum ist ohnehin nur die Rückseite des Monitors zu sehen.

Am Ende hat nur der Zweitangeklagte zu lachen: Da auch das Gericht von der Aussage der Vertrauensperson nicht überzeugt war, wird er als Einziger freigesprochen. Der leugnende Freigänger erhält weitere sechs Jahre unbedingt, der Geldzähler beziehungsweise der Drogenkurier, der das Kokain aus den Niederlanden gebracht hatte, bekommen aufgrund ihrer Geständnisse eine Strafe von 2,5 respektive 3,5 Jahren unbedingter Haft.

Auch dem Kaffeehaus-Touristen glaubt der Senat nicht, dass er nicht mitbekam, worum es bei dem Treffen ging. Da sein Tatbeitrag aber untergeordnet gewesen sei, wird er zu einer teilbedingten Haft von zwei Jahren verurteilt, acht Monate davon sind in einer Justizanstalt zu verbüßen. Da die Staatsanwältin keine Erklärung abgibt, sind die Entscheidungen nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 3.4.2023)