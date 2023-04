Lise Klaveness bei ihrer Rede am Fifa-Kongress im März 2022. Foto: IMAGO/Kyodo News

Lissabon – Lise Klaveness plagen derzeit große Sorgen. Ihr Neffe kam mit der seltenen Skeletterkrankung Achondroplasie zur Welt, die ein stark verkümmertes Wachstum und chronische Schmerzen verursacht. Doch es gibt Hoffnung, Forscher entdeckten jüngst ein vielversprechendes Medikament. Problem nur: Dieses ist in Norwegen noch nicht zugelassen. Klaveness will das so nicht akzeptieren. Der Kampf um Chancengleichheit bekomme durch die Leidensgeschichte ihres Neffen für sie "eine neue Bedeutung", verkündete die 41-Jährige bei Instagram.

Auch im Fußball hat sich Klaveness als leidenschaftliche Vorkämpferin einen Namen gemacht, und dort strebt die norwegische Verbandspräsidentin nach noch mehr Verantwortung. "Es ist Zeit für mehr Frauen in den Führungsetagen des internationalen Fußballs! Noch nie wurde eine Präsidentin in das Uefa-Exekutivkomitee gewählt. Ich bin bereit!", verkündete Klaveness bei Twitter. Die frühere norwegische Nationalspielerin tritt am Mittwoch auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union in Lissabon gegen zehn Männer an.

Gegen die Quote

Nur sieben der elf für eine vierjährige Amtszeit zur Wahl stehenden Kandidaten werden es ins oberste Exekutivorgan der Uefa schaffen. Ob die Anwältin Klaveness die enge Allianz der bestens vernetzten Männer durchbrechen kann? Ungewiss. Doch sie geht ganz bewusst diesen vermeintlich schwereren Weg und meidet ein Duell mit Laura McAllister aus Wales um den statuarisch vorgeschriebenen Quotenplatz.

"Ich mag das System nicht, bei dem die wenigen weiblichen Vertreter vor der normalen Wahl gegeneinander antreten", sagte Klaveness. Sie wolle vielmehr den Frauenanteil im 20-köpfigen Gremium von fünf auf zehn Prozent verdoppeln. "Das kann natürlich nur ein Anfang sein", erklärte sie der "Sportschau": "Das ist auch für Frauen der größte Sport der Welt. Das ist kein Männersport, also müssen Frauen dabei sein."

Prominente Unterstützer hat sie durchaus. "Ich hoffe, wir finden Zustimmung. Ich würde es begrüßen", sagte der ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl antretende Uefa-Präsident Aleksander Ceferin im ZDF.

Kooperieren, fordern

Klaveness hatte im Vorjahr mit einer denkwürdigen Rede über Menschenrechte auf dem FIFA-Kongress weltweit für Aufsehen gesorgt, im März verweigerte sie Infantino bei dessen Wiederwahl die Gefolgschaft. "Die Zeit zum Handeln ist jetzt", lautet ihr Wahlslogan: "Ich bin bereit, für Veränderungen zu arbeiten, das Spiel und die Spieler zu schützen und den Fußball inklusiver zu machen."

Es sei an der "Zeit, dass mehr qualifizierte Frauen mitbestimmen", führte die erste norwegische Verbandspräsidentin aus. Sie sei "kein Mensch, der Granaten in Systeme wirft. Ich möchte kooperieren, aber ich denke, es gibt einige sehr dringende Dinge, die wir ändern müssen." Im Fußball und nach ihrer Ansicht eben auch im norwegischen Gesundheitssystem. (sid, red, 3.4.2023)