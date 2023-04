Way Away fand heraus, dass 24 Prozent der Frauen schon eine Reise wegen Sicherheitsbedenken storniert haben

In der isländischen Hauptstadt Reykjavík ist es für alleinreisende Frauen am sichersten. Wien landete auf Platz 16. Foto: Getty Images/Anastasiia Shavshyna

Die Reise-Metasuch-Website Way Away hat eine Rangliste der 30 sichersten Städte für weibliche Alleinreisende erstellt, um Frauen zu ermutigen, selbstbewusst allein zu reisen, wie es heißt. Zuvor hatte Way Away auf seinem Instagram-Account – der mittlerweile über 10.000 Follower hat – eine Umfrage durchgeführt, die ergab, dass 24 Prozent der Frauen eine Reise aus Sicherheitsgründen abgesagt haben. Eine frühere Umfrage auf der Way-Away-Website ergab, dass viermal so viele Frauen wie Männer Alleinreisen für unsicher halten.

Ausgehend von der Liste der Städte, die in Way Aways "Cities in a Nutshell"-Reihe enthalten sind – einem Reise-Städteführer, der mehr als 200 Städte auf der ganzen Welt abdeckt –, hat das Unternehmen eine Rangliste für die Sicherheit von Frauen erstellt und dabei drei Faktoren berücksichtigt: unabhängige Rankings für Sicherheit von Unternehmen wie "The Economist", Condé Nast, Time Out und Resonance Consultancy, die neuesten Sicherheitsberichte von Numbeo Crime Index Rate, Berkshire Hathaway Travel Protection und Daten von Travelsafe-abroad. Zu guter Letzt wurden noch Interviews mit Einheimischen geführt, die bei der Erstellung von Way Away's "Cities in a Nutshell Guides" geholfen haben.

Island führt

Janis Dzenis, Leiterin der Abteilung PR & Kommunikation bei Way Away, kommentiert: "Es ist besorgniserregend, dass Reisende ihre Pläne aus Sicherheitsgründen absagen müssen, aber es ist vor allem schockierend, dass dies hauptsächlich Frauen betrifft. Wir sehen oft, dass Frauen in unseren sozialen Medien und anderen Kundenkommunikationskanälen nach Ratschlägen zur Sicherheit bei der Wahl eines Reiseziels fragen, und hoffen, dass diese Liste für viele Frauen hilfreich sein wird."

Der Gewinner der Liste ist, wenig überraschend, Islands Hauptstadt Reykjavík. Der zweite Platz geht an das sonnige San Juan in Puerto Rico, die drittsicherste Stadt für weibliche Alleinreisende ist Budapest. Wien kommt in diesem Ranking übrigens auf Platz 16, nach Hongkong und vor Doha in Katar.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch eine Untersuchung der Hotelgruppe Accor. Dort hat man sich die einschlägigen Suchtrends bei Google angesehen. Basis war die Suchabfrage "beste Orte für Alleinreisen als Frau". Laut Google ist das Suchaufkommen nach diesem speziellen Thema im vergangenen Monat um 5.000 Prozent gestiegen.

Das Ergebnis: Mit durchschnittlich 2,74 Millionen monatlichen Suchabfragen steht Island an der Spitze der gefragtesten Reiseziele für Frauen, die im Jahr 2023 einen Solotrip planen. Island steht außerdem ununterbrochen auf dem ersten Platz des Global Peace Index. Mit 1,90 Millionen durchschnittlichen monatlichen Suchabfragen belegt Italien, ein weiteres europäisches Reiseziel, den zweiten Platz in der Google-Rangliste. An dritter Stelle steht Japan mit durchschnittlich 1,83 Millionen monatlichen Suchabfragen. (red, 4.4.2023)

Hier die 30 sichersten Städte für alleinreisende Frauen nach Way Away: