Das südafrikanische Gebirgskönigreich Lesotho ist mit einer Fläche von etwas mehr als 30.000 Quadratkilometern etwas kleiner als Niederösterreich und Oberösterreich zusammen. Das soll sich radikal ändern, wenn es nach einem Abgeordneten des Parlaments in Maseru geht: Tšepo Lipholo brachte in einer Parlamentssitzung den Antrag ein, dass die Regierung Lesothos vom einzigen Nachbarstaat Südafrika die Übergabe riesiger Gebiete fordern solle. Sie machen mehr als ein Fünftel der Fläche Südafrikas aus und seien vom kolonialen weißen Südafrika beschlagnahmt worden. Konkret geht es um die Gebiete der Basotho: Während in Lesotho selbst nur zwei Millionen Basotho leben, sind es im Gebiet Südafrikas mit vier Millionen doppelt so viele. Lipholo will daher Lesotho den gesamten Free State mit fast 130.000 Quadratkilometern einverleiben, dazu Teile der Provinzen Northern Cape, Mpumalanga, Eastern Cape und KwaZulu-Natal.

Prediger und Abgeordneter

Tšepo Lipholo, der von Beruf Prediger ist, ist der einzige Abgeordnete der Partei Basotho Covenant Movement (BCM). Im Vorjahr trat die Partei das erste Mal bei Parlamentswahlen an und erhielt für das Programm, in dem die Wiedereingliederung annektierter Gebiete versprochen wurde, 4.112 Stimmen, die für lediglich eines der 120 Mandate reichten.

Dennoch erhielt der Oppositionelle für seinen Antrag die Unterstützung zweier weiterer Abgeordneter, darunter auch Nkaku Kabi, der Vorsitzende der ehemaligen Regierungspartei All Basotho Convention (ABC). Kabi erklärte, Südafrika hätte die Bewegungsfreiheit für Einwohner Lesothos ermöglichen sollen. Der ABC-Chef ist für seine engen Verbindungen zur mafiösen Zama-Zama-Bande bekannt, denen zahlreiche Verbrechen vorgeworfen werden, darunter ein Überfall auf eine Bar in Soweto mit 16 Toten und eine Gruppenvergewaltigung von acht Frauen. Kabi ist mit dem flüchtigen Anführer der Zama Zama, Sarel Sello, verbündet.

Auch der Vorsitzende der Basotho National Party (BNP), Machesetsa Mofomobe, sprach sich für den Vorstoß aus. Das Thema sei überfällig für eine Debatte. Während die Regierung verärgert sei, sei die Opposition an diesem Tag sehr glücklich, sagte Mofomobe. Es gebe Leute, die davor warnen, dass Südafrika wütend reagieren und gegen Lesotho vorgehen könnte. Doch das sei nicht wahr, vielmehr würden auf dem Land Lesothos illegale Minen errichtet und die Menschen schikaniert.

Ein Reiter mit einem Basotho-Pony vor einem traditionellen Rennen in Semonkong. Foto: AFP/Longari

240.000 Quadratkilometer

Lipholo erklärte in der Parlamentsdebatte, dass es unfair und ungerecht sei, dass Lesotho nur über 30.000 Quadratkilometer verfüge, während sich Südafrika 240.000 Quadratkilometer – achtmal so viel – des Landes der Basotho einverleibt hätte. "Heute werden Basotho in Südafrika auf ihrem eigenen Land mit Hilfe von Politikern ihres eigenen Volkes unterdrückt", sagte er. Er berief sich auf die Resolution 1817 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in der im Jahr 1962 die "Frage von Basutoland, Betschuanaland und Swasiland" behandelt wurde. Darin wird den Einwohnern von Basutoland das Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zuerkannt. Lipholo interpretiert "Basutoland" allerdings nicht mit der gleichnamigen früheren britischen Kronkolonie, sondern mit dem Siedlungsgebiet der Basotho.

Die Basotho sind eine Volksgruppe, die im frühen 19. Jahrhundert aus verschiedenen Ethnien wie den Batlokoa und den Bataung entstanden ist, nachdem diese vor der kriegerischen Gewalt der Zulu unter deren König Shaka Zuflucht beim Bakoena-Anführer Moshoeshoe gefunden hatten. Dieser wurde 1822 der erste König der Basotho und blieb fast fünf Jahrzehnte im Amt. Nach der britischen Annektion der Kapkolonie im Jahr 1814 wanderten viele Buren im "Großen Trek" nach Norden aus. Hier gründeten sie mehrere Staaten, unter anderem den Oranje-Freistaat und die Transvaal-Republik.

Zwischen 1858 und 1868 führten die Basotho drei Kriege gegen die Afrikaners des Oranje-Freistaates und verloren große Gebiete. Moshoeshoe gab sein verbliebenes Gebiet unter britische Protektion.

Ein Basotho in den Maluti-Bergen in Lesotho. Foto: AFP/Longari

Die Republiken der Afrikaners wurden schließlich in Folge der Burenkriege von den Briten annektiert und 1910 in die neu gegründete Südafrikanische Union eingegliedert. Basutoland, Betschuanaland (das heutige Botswana) und Swasiland (das nunmehrige Eswatini) lehnten damals eine Eingliederung in die Union ab. 1961 wurde die Südafrikanische Union als Republik Südafrika unabhängig, die Kronkolonie Basutoland folgte als Königreich Lesotho 1966, die Grenzen zwischen den beiden Staaten blieben unverändert bestehen.

Besucherinnen des Skigebiets "Afriski". Dabei handelt es sich um das einzige Skigebiet Afrikas südlich des Äquators. Foto: AP/Delay

Die Angelegenheit sei sehr heikel, sagte Lipholo im Parlament, weswegen er einen eingehenden historischen und juristischen Exkurs hielt. "Auf dieser Grundlage bitte ich dieses Haus, die ursprünglichen und wahren Grenzen dieses Landes zu deklarieren, die vom Tugela River über Bergville, Newcastle, Standerton bis Sasolburg, Kimberley und über Orania, Aliwal North bis Port St. Johns, und Kokstad, verlaufen." Er forderte die Abgeordneten auf, alles diese Orte zu besuchen, um zu verstehen, worauf er sich beziehe. "Alles, was Moshoeshoe jemals wollte, war, dass Lesotho beschützt und nicht unterdrückt wird, so wie es nun geschieht."

Belastung für die Beziehungen

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses und stellvertretende Regierungschefin Justice Nthomeng Majara sagte, dass das Thema mit Sorgfalt behandelt werden müsse. "Als Haus, das Verantwortung trägt, nicht nur die Basotho zu schützen, sondern auch die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu pflegen, müssen wir unseren Ansatz im Auge behalten. Wollen wir unsere Beziehungen wirklich belasten, indem wir über Nacht eine so überstürzte Entscheidung treffen?"

Sesotho, die Sprache der Basotho, ist eine der elf Amtssprachen in Südafrika.

Südafrikanische Beobachter der Lage glauben nicht an einen offiziellen Antrag auf die Übergabe der Gebiete, da es in Lesotho keine Mehrheit dafür gebe. Darüber hinaus wurden 1964 in der Kairoer Erklärung der Organisation für Afrikanische Einheit, der nunmehrigen Afrikanischen Union, festgehalten, dass die bestehenden Grenzen der neu in die Unabhängigkeit entlassenen Länder anerkannt werden, auch wenn sie von Kolonialmächten definiert wurden. So sollten Konflikte auf dem ganzen Kontinent vermieden werden.

Lipholo hingegen hofft, dass sein Antrag auch im britischen Parlament diskutiert wird. Schließlich sei es das Vereinigte Königreich gewesen, das Lesotho in die Unabhängigkeit entließ, ohne die Grenzen der von den Afrikaners eroberten Gebiete zu korrigieren.

Schon im Jahr 2018 schrieb die Gruppe Free Basotho Movement an die britische Botschaft in Lesotho. Darin wurde Queen Elizabeth II. aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die derzeitige Grenze aufgehoben wird und Lesotho damit im Prinzip zu einer zehnten Provinz Südafrikas zu machen. Dies sollte die Bewegungsfreiheit der Basotho in Südafrika gewährleisten. (Michael Vosatka, 3.4.2023)