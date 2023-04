Langzeit-Präsident Straberger startet in seine sechste Amtsperiode. Bisherige Vizepräsidenten Roswitha Hasslinger und Gerald Grünberger ebenfalls bestätigt

Michael Straberger ist bereits seit 15 Jahren Präsident des Österreichischen Werberats. Foto: ÖWR

Wien – Das Präsidium und der Vorstand des Österreichischen Werberat (ÖWR) wurde einstimmig für drei weitere Jahre bestätigt. Das ging am Montag aus einer Aussendung hervor. Langzeit-Präsident Michael Straberger tritt damit seine sechste Amtsperiode an. Auch die bisherigen Vizepräsidenten Roswitha Hasslinger und Gerald Grünberger wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Der ÖWR ist ein unabhängiges Organ des Vereines "Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft". Durch freiwillige Selbstregulierung der Werbewirtschaft will er verantwortungsbewusstes Handeln in der Branche fördern.

"Der zunehmende Druck auf europäischer Ebene und Zurufe aus benachbarten Ländern, deren oftmals einziger Lösungsvorschlag für gesellschaftliche Probleme die Beschränkung von Werbung ist, macht die Arbeit des Werberats umso spannender und – jedenfalls – unerlässlich", so Straberger in der Aussendung. "Denn, Werbung wirkt. Werbeverbote würden jedoch genau ein gegenteiliges Verhaltensmuster begünstigen, in dem sie das scheinbar ,Verbotene‘ nur noch interessanter machen." (APA, red, 3.4.2023)