Eine Frage hört Azmi Ersoy, Händler auf dem Ottakringer Brunnenmarkt, momentan besonders oft. Es ist – auch wenn sich derzeit anderes vermuten ließe – allerdings nicht jene nach der Anzahl seiner Stände. Vielmehr geht es um ein Tier: "Wann kommt die Maus wieder?", würden alle Kinder von ihm wissen wollen, erzählt Ersoy.

Besagte Maus ist rund einen Meter hoch, aus Kunststoff und seit rund 30 Jahren das Markenzeichen seines Standes namens Käseparadies. Auf dessen Dach hat das Nagetier seinen angestammten Platz – neben einem überdimensionalen Käsekeil aus Plastik mit großen Löchern. Silvester 2009 wurde die Original-Maus gestohlen. Weil das Ersatzmodell mittlerweile in die Jahre gekommen ist, hat Ersoy nun eine neue Figur bestellt: "Die Maus kommt ganz bestimmt wieder."

Ganz so lange wie das Maskottchen ist Ersoy zwar noch nicht auf dem Brunnenmarkt. Eine Institution ist der 68-Jährige dort dennoch. "Ah, zum Azmi gehen S’? Den kennt ma ja eh", sagt ein Mitarbeiter des Marktamts, der an den Ständen Bescheide für Schanigärten austeilt. Ähnlich fällt die Reaktion aus, wenn man mit Brunnenmarkt-Stammkunden spricht. Aufmerksame Zeitungsleserinnen dürften Ersoy ebenfalls kennen: Er gibt bereitwillig Interviews.

400 Sorten bietet Azmi Ersoy am Stand 84 an. Sein Favorit: "Vorarlberger Bergkäse, neun Monate gereift." Foto: Christian Fischer

Ersoy stammt, wie der Großteil der Wiener Türken, aus der anatolischen Provinz Yozgat. 2002 wanderte er aus. "Zum Heiraten", wie er erzählt. Und tat, was alle täten, die neu in Wien seien: "Jeder, der kommt, fängt auf dem Markt an." Arbeit fand Ersoy beim Käseparadies, mit dem damaligen Inhaber war er befreundet. Diesem kaufte Ersoy den Stand inklusive Ware im Jahr 2005 für 23.000 Euro ab – und legte so den Grundstein für eine unternehmerische Erfolgsgeschichte.

Die Frage der Vielfalt

Zwischen Schellhammergasse und Friedmanngasse besitzt Ersoy rund um das Käseparadies mittlerweile sechs weitere Stände. Bei Nummer 80 verkauft er Eier, bei 82 Trockenfrüchte, bei 86 Aufstriche und Oliven, bei 91 Bohnen, Reis und Joghurt, bei 93 Kaffee und Zucker, bei 95 Gewürze. Der Gedanke hinter der Stand-Sammlung ist ein strategischer: "Ich will keine Konkurrenz." Was den Käse betrifft, ist das halb gelungen. Vis-à-vis vom Käseparadies befindet sich zwar der Vorarlberger Käsestand, einen weiteren Käsehändler gibt es auf dem Brunnenmarkt aber nicht.

Welche Nation dort wie viele Stände hat – eine Frage, die zuletzt Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer umtrieb –, ist Ersoy egal. "Jede Zeit ist anders. Es kamen Russen, Bulgaren, Türken und Syrer nach Wien. Jetzt die Ukrainer. Wer weiß, wer es als Nächstes ist." Er selbst sei ja auch Ausländer: "Es ist okay, wenn andere da sind."

An seinen sieben Ständen verkauft der Unternehmer neben Käse Eier, Trockenfrüchte, Aufstriche, Oliven, Bohnen, Reis, Joghurt, Kaffee, Zucker und Gewürze. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Trotz der vielen Kulturen sei aber das Angebot bei vielen Ständen gleich, kritisiert Ersoy. Früher hätte es mehr Obst- und Gemüsehändler gegeben, mehr "Mischmasch". Ersoy sagt das nicht nur aus der Sicht eines Unternehmers, sondern auch als Kunde und Anrainer: Der Vater von vier erwachsenen Kindern wohnt nur einen knappen Kilometer entfernt.

Schwieriges Pflaster

Was die Käsevielfalt angeht, kann der Standler auftrumpfen: 400 Sorten hat er im Sortiment, darunter grünen Wasabi-Käse, lila Lavendel-Ziegenkäse und Vorarlberger Emmentaler mit Löchern fast so groß wie im Käsekeil auf dem Dach. Sein persönlicher Favorit? "Vorarlberger Bergkäse. Neun Monate gereift."

Bei Ersoy gibt es Spezialitäten wie grünen Wasabi-Käse, lila Lavendel-Ziegenkäse und Vorarlberger Emmentaler. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Weiter expandieren möchte Ersoy allerdings nicht. Die sieben Stände – heute jeder circa 50.000 Euro wert – seien genug: "Ich bin müde. Die Arbeit auf dem Markt ist schwierig. Man ist immer draußen, im Winter ist es kalt, im Sommer heiß."

Geöffnet hat Ersoy Montag bis Samstag von sieben bis 18 Uhr, nur der Sonntag ist für ihn frei. Seit er selbstständig sei, habe er jedes Jahr nur drei Tage Urlaub genommen, um seine Mutter in Ankara zu besuchen. In Krankenstand sei er überhaupt nie gewesen. Was genau ihn auf dem Brunnenmarkt hält, kann Ersoy nicht genau benennen. "Ich mag Käse. Und ich bin einfach zufrieden hier."

Als Nachfolger dient sich sein jüngster Sohn an, er arbeitet schon jetzt mit. Doch Ersoy ist unsicher, ob das Interesse bleibt: "Wenn er heiratet und seine Frau sieht, dass keine Zeit für Urlaub bleibt: Wer weiß?" In Ersoys Fall spielte die Gattin mit. Solange er auf dem Markt arbeitet, sei auch sie gut beschäftigt: mit den zwei Enkelkindern der beiden. (Stefanie Rachbauer, 4.4.2023)