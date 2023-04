"Lakemania ist keine Spazierfahrt", sagen Michael Oberhauser und Tobias Monte. "Aber das ist die Rettung des Neusiedler Sees auch nicht." Oberhauser und Monte sind die Köpfe hinter "Burgenland Extrem" und wurden mit ihrem Event der 24-Stunden-Wanderung rund um den See im eiskalten Jänner bekannt. Dann machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung, und die beiden krempelten die beliebte Extremwanderung um. Und dann sank der Wasserstand des Neusiedler Sees immer weiter – was die beiden das nächste Marathonevent erfinden ließ. Im Grunde verlagerten sie die Wanderung aufs Wasser.

Von Rust geht es bei der Lakemania 37 Kilometer lang im südlichen Teil des Sees wieder zurück nach Rust. Foto: Burgenland Extreme Lakemania

Südsee-Rundfahrt

37 Kilometer weit ist die Tour der Lakemania. Start und Ziel ist in Rust. Von dort geht es nach Mörbisch, runter zum Grenzstein in Ungarn, rüber nach Illmitz, rauf nach Podersdorf und erst dann endlich wieder zurück. Man kämpft also im südlichen Teil des Neusiedler Sees gegen sich selbst. Richtig zäh wird die Runde, sollte an dem Tag auch noch Wind wehen.

Vergangenes Jahr, als das Event das erste Mal stattfand, war das Wetter perfekt und die Ersten nach nur sechs Stunden wieder in Rust. Die Letzten trafen gegen 20 Uhr ein. Doch um Zeiten und Sieger geht es nicht. Es geht um den See, dessen Rettung.

Treffpunkt der Seefreunde

Doch von einem Tag Wasserschlagen wird sich der See wohl auch im zweiten Jahr nicht beeindrucken lassen und deswegen seinen Wasserstand heben. "Wir wollen damit auch im Dialog bleiben mit allen Kräften, die zur Bewahrung und Rettung des Neusiedler Sees beitragen", erklären die Organisatoren. Und das Zeichen, das sie mit der Veranstaltung setzen, greift dann doch weiter. Zeigt man doch so, dass der See noch da ist, dass er ein Erholungsgebiet, ein Naturjuwel und ein Wassersportzentrum ist. Aller negativer Schlagzeilen zum Trotz.

"Jeder Ruderschlag, jeder Paddelzug ist eine Liebeserklärung an diesen wunderbaren Steppensee", sagen die Organisatoren. Liebeserklärungen mit dem Ruder oder Paddel sind noch nicht groß in Mode, aber in der Form eine die Masse weniger störende Aktion als die einiger anderer Aktivisten. Foto: Burgenland Extreme Lakemania

"Wir wissen, dass wir die Klimakrise damit nicht lösen können, aber jede Kleinigkeit, die wir tun, zählt", sagen sie. Die Teilnahme an der Lakemania ist kostenlos, die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber limitiert und damit eine Registrierung verpflichtend. (Guido Gluschitsch, 3.4.2023)