Das Verkehrsaufkommen im Weltkulturerbe-Bezirk – hier bei der Pferdeschwemme unmittelbar bei den Festspielhäusern – ist immer noch enorm. Foto: Thomas Neuhold

Corona ist vorbei, es lebe der Tourismus! Die Stadt Salzburg sei auf dem besten Weg zu neuen Tourismusrekorden, tönt es aus der Branche. Der Rekord von 3,3 Millionen Nächtigungen im Jahr 2019 ist zwar noch nicht erreicht, es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis er spätestens 2024 überboten werde, hoffen die Touristiker und Touristikerinnen.

Parallel dazu steigt die Zahl der Tagesgäste. Auch wenn es hier keine exakten Zahlen gibt: Fachleute gingen in Vor-Corona-Zeiten von neun Millionen jährlich aus. Dieses Niveau dürfte auch bald wieder erreicht sein.

Angebote wurde kaum angenommen

Eine der negativen Folgen des Tourismusbooms ist die Verkehrsüberlastung des Stadtzentrums. Mitverursacher sind nicht zuletzt die motorisierten Touristenströme auf dem Weg in die Innenstadtgaragen.

Abhilfe könnte hier ein Park-and-Ride-System bringen: den Pkw am Stadtrand stehen lassen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Shuttle ins Zentrum und zu den Sehenswürdigkeiten fahren. Alle bisherigen Ansätze solcher Angebote sind in der Stadt Salzburg bisher kaum angenommen worden.

Im letzten Jahr vor Corona 2019 seien vom Messeparkplatz (Autobahn Salzburg-Mitte) gerade einmal 16.700 Gäste mit dem Shuttlebus in die Stadtmitte gefahren, rechnet KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl vor. Und Lukas Bernitz, Verkehrssprecher der grünen Bürgerliste, ergänzt: "Im vergangenen Sommer fanden lediglich 8800 Pkws den Weg zum Park-and-Ride-Messezentrum. Das sind nur 140 Fahrzeuge pro Tag."

Kombiticket um 15 Euro

Gerade rechtzeitig vor der Landtagswahl am 23. April hat die Stadtregierung nun einen neuen Anlauf genommen, um der alten Park-and-Ride-Idee neues Leben einzuhauchen. Mit 15 Euro bezahlt man nunmehr auf dem Messeparkplatz, auf dem Parkplatz Salzburg-Süd, am Flughafen und beim Designer-Outlet-Center (Salzburg Autobahnabfahrt West bzw. Flughafen) die Parkgebühr und erhält eine Öffi-Tagesnetzkarte für bis zu fünf Personen.

Um im Sommer die Altstadtgaragen im Mönchsberg zu entlasten, soll das Kombiticket beim Messeparkplatz im Juli und August um fünf Euro angeboten werden. Mit ihm kann dann sowohl der öffentliche Verkehr als auch der direkte Shuttlebus in die Altstadt von bis zu fünf Personen genutzt werden. Dies sei "ein attraktives Angebot", das Auto abzustellen und "mit den Öffis in die Stadt zu fahren", sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Kein Lenkungseffekt

Bemüht man den Taschenrechner, ergibt sich ein etwas weniger attraktives Bild. KPÖ-Gemeinderat Dankl und der grüne Verkehrssprecher Bernitz haben nachgerechnet: Touristen bekämen ein Parkticket in der Mönchsberggarage bereits um vier Euro für vier Stunden oder um sechs Euro für acht Stunden, wenn es von einem Café, Lokal oder Geschäft in der Innenstadt entwertet werde. Einen Lenkungseffekt werde man so jedenfalls nicht erzielen, meint Bernitz.

Nur in den zwei Sommermonaten sei der Messeparkplatz attraktiv. "Warum beschränkt Preuner das Fünf-Euro-Kombiticket auf zwei von zwölf Monaten? Das Stauchaos hält sich nicht an die Festspielzeit", sagt Dankl. Dazu komme die Salzburger O-Bus-Misere. Der 15-Minuten-Takt an den Hauptlinien, die auch die Park-and-Ride-Plätze anfahren, mache den Umstieg auf die Öffis "nervig".

Chaotische Situationen beim Busterminal

Mitverursacher des Salzburger Staugeschehens sind auch die Reisebusse. Seit 2018 sei die Gesamtanzahl der Reisebusse in der Landeshauptstadt von 50.000 auf 12.500 gesenkt worden, heißt es vonseiten der Stadt. Auch seien beim umstrittenen Busterminal Paris-Lodron-Straße in der rechten Altstadt nur drei der sechs Anfahrtsplätze geöffnet. Anrainer und Anrainerinnen berichten auf Nachfrage des STANDARD jedoch weiterhin von "chaotischen Situationen". Die kolportierte Entlastung sei in der Altstadt noch nicht spürbar. (Thomas Neuhold, 4.4.2023)