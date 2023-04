Die Exekutive hatte am vergangenen Montag eine nicht angemeldete Kundgebung von Block Gas teils gewaltsam aufgelöst. Foto: Standard/moe

Wien – Eine Woche nach der gewaltsamen Auflösung eines Protests gegen die Europäische Gaskonferenz in der Wiener Innenstadt durch die Polizei haben mehrere Organisationen für Montagabend zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Das Motto der angemeldeten Kundgebung lautet "Kriminalisierung sozialer Bewegungen stoppen!". Diese Kriminalisierung habe rund um die Gaskonferenz ein neues Level erreicht, kritisierte das Bündnis Block Gas. Demostart ist um 17.45 Uhr auf dem Ballhausplatz.

Die Veranstalter haben die Demo für 1.000 Personen angemeldet. Seitens der Landespolizeidirektion hieß es, man sei darauf eingestellt und mit ausreichend Kräften gerüstet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ließ am Montag am Rande eines Medientermins in der Bundeshauptstadt Kritik am letztwöchigen Einsatz der Exekutive nicht gelten. Die Polizei habe "exzellente, hervorragende Arbeit geleistet", betonte Karner. Es habe neben friedlichen Kundgebungsteilnehmenden auch "gewaltbereite Demonstranten" gegeben, konstatierte der Minister. Dagegen sei die Exekutive "entsprechend vorgegangen".

Teilnahme mehrerer Organisationen

An der Kundgebung am Montagabend beteiligen sich Organisationen wie Attac, Extinction Rebellion, Erde brennt, Big Sibbling, Omas gegen Rechts und System Change, not Climate Change. Neben Block Gas werden Vertreterinnen und Vertreter von Lobau bleibt sowie eines französischen Umweltprotestbündnisses Reden halten.

Auch Greenpeace rief am Montagvormittag in einer Aussendung zur Teilnahme auf. "Friedlicher und gewaltfreier Protest ist eine der Grundsäulen funktionierender Demokratie und muss entsprechend geschützt werden", betonte Adam Pawloff, Programmdirektor bei Greenpeace Österreich.

Auch Amnesty International kritisiert Polizeieinsatz

Die Exekutive hatte am vergangenen Montag eine nicht angemeldete Kundgebung von Block Gas teils gewaltsam aufgelöst. Die Polizei habe Demonstrierende eingekesselt, sei "sehr aggressiv" vorgegangen und habe "unverhältnismäßig Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt", kritisierte danach auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Österreich.

Die Polizei begründete den Waffeneinsatz damit, dass zwei Beamte verletzt worden waren und die Aktivisten versucht hätten, gewaltsam zum abgesperrten Tagungshotel an der Ringstraße vorzudringen, wobei sich einige von einer Baustelle Steine und anderes Material besorgt haben sollen. Mehr als 140 Personen wurden festgenommen, auch der Paragraf 274 StGB "schwere gemeinschaftliche Gewalt" wurde angezeigt. Mit dem gefährlichen Strafrechtsparagrafen 274 versuche die Polizei, ganze Demonstrationen zu kriminalisieren, und beschneide damit deren Recht auf Versammlungsfreiheit massiv, warnte Block Gas in dem Demoaufruf. (APA, 3.4.2023)