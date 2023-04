Als aus Sport-"Helden" schließlich Kriegs-"Helden" wurden: Josef "Pepi" Jennewein aus St. Anton in "Braune Brettln, braunes Leder", 22.35 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / privat / Nachlass Jennewein

19.40 REPORTAGE

Re: Liverpool gegen Hunger – Zwei Fanclubs rufen zu Spenden auf Die Fanclubs der zwei großen Fußballvereine in Liverpool, die eigentlich verfeindet sind, beschlossen, gemeinsam Lebensmittel für die Armen und die Hungrigen zu sammeln. Bis 20.15, Arte

20.15 VERIRRT

Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth (The Maze Runner, USA 2014, Wes Ball)Der erste Teil der dystopischen Science-Fiction-Parabel ist zugleich der beste: ein Film, in dessen Erzählung man wie seine jungen Helden geschleudert wird. Das Labyrinth ohne Horizont, dafür bevölkert von übermächtigen Gegnern, erweist sich als simple wie sinnfällige Metapher: Was die Zukunft bringt, wird sich erst am Ende jener langen, mehrteiligen Irrfahrt zeigen, die sich Jugend nennt. Bis 22.45, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Ein Jahr auf unserer Erde – Herbst Im Herbst sammeln viele Tiere Vorräte, machen den Unterschlupf winterfest oder sind damit beschäftigt, sich Winterspeck anzufressen. Andere wandern in wärmere Gefilde – oft tausende Kilometer weit. Vierter und letzter Teil des Jahreszeiten-Universums. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind ein belastendes Chatprotokoll, rote Chaostage, die Krise der Meinungsforschung und die besorgniserregende Medizinerflaute. Im Studio zu Gast ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind heute Musiker und Autor Sven Regener und Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier. Bis 22.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Braune Brettln, braunes Leder Skifahren und Fußball waren schon in den 1930er-Jahren österreichische Nationalsportarten. Mit dem "Anschluss" 1938 ändert sich alles – jüdische Spitzensportler und Funktionäre werden verfolgt oder ermordet, die "arischen" Sportler erst als Draufgänger und Himmelhunde, dann als Kriegshelden inszeniert. Auffallend viele Skisportler traten SA, SS und Gestapo bei. Bis 23.25, ORF2

23.25 DOKUMENTATION

Universum History: Luis Trenker – Ein Mann und seine Legenden Er galt als Pionier des Bergfilms, feierte als Schauspieler, Autor, Regisseur und TV-Moderator über Jahrzehnte Erfolge. Und er hatte keine Berührungsängste mit den Diktatoren seiner Zeit, weder mit Adolf Hitler noch mit Benito Mussolini. Regisseurin Karin Duregger versucht ein ungeschöntes Bild des Südtirolers. Bis 0.10, ORF 2

23.55 DRAMA

Verleugnung (Denial, GB/USA 2016, Mick Jackson) Von 1996 bis 2000 führte der britische Holocaustleugner David Irving einen Verleumdungsprozess gegen die amerikanische Historikerin Deborah Lipstadt. Mick Jackson verfilmte den Fall mit Rachel Weisz in der Hauptrolle und stützte sich dabei auf ein Buch von Lipstadt. Bis 1.40, HR