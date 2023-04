Um die Entstehung und Behandlung von Alzheimer besser zu verstehen, will man in den USA eine Datenbank aufbauen, die 70 Prozent der Bevölkerung umfasst

Alzheimer betrifft immer mehr Menschen. Eine großangelegte Datenbank soll nun helfen, die Krankheit besser zu verstehen. Foto: REUTERS/BRIAN SNYDER

Alzheimer ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer und der nächsten Generationen. Doch immer noch weiß man viel zu wenig über Behandlung und Entstehung der neurodegenerativen Erkrankung. Das wollen die USA nun ändern. Sie wollen die Erforschung von Alzheimer mit einer breitangelegten Datenbank vorantreiben. Das National Institute on Aging (NIA), eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, finanziert ein sechsjähriges, bis zu 300 Millionen Dollar schweres Projekt zum Aufbau einer großen Alzheimer-Forschungsdatenbank, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Mithilfe der Datenbank soll der Gesundheitszustand von Amerikanerinnen und Amerikanern über Jahrzehnte erfasst werden und Forschenden neue Erkenntnisse über die hirnschädigende Krankheit ermöglichen. Die Plattform soll langfristige Gesundheitsinformationen von 70 bis 90 Prozent der US-Bevölkerung zu speichern.

Breite Datenlage aus dem Alltag

"Wir brauchen Daten aus der realen Welt und von einer breiten Population, um Entscheidungen über die Wirksamkeit von Medikamenten zu treffen. Die meisten klinischen Studien können diese Anforderungen nicht abdecken", sagte Nina Silverberg, Direktorin des NIA-Programms für Alzheimer-Forschungszentren. Die Plattform soll auf Daten aus Krankenakten, Versicherungsansprüchen, Apotheken, von mobilen Geräten, Sensoren und verschiedenen Regierungsbehörden zugreifen. Sie könnte dazu beitragen, gesunde Menschen mit einem Alzheimer-Risiko, von dem etwa sechs Millionen Amerikaner betroffen sind, für künftige Arzneimittelstudien zu identifizieren.

Die Beobachtung von Betroffenen vor und nach dem Auftreten von Alzheimer-Symptomen wird als wesentlich für Fortschritte bei der Bekämpfung der Krankheit angesehen. Denn diese kann bereits rund 20 Jahre vor dem Auftreten von Gedächtnisproblemen beginnen. Sobald die Plattform aufgebaut ist, könnte sie auch Patientinnen und Patienten nach einer Behandlung mit dem Alzheimer-Medikament Leqembi beobachten, das im Jänner eine beschleunigte US-Zulassung erhielt. Die staatliche Krankenversicherung Medicare für ältere Menschen wird wahrscheinlich eine solche Untersuchung in einem Register als Bedingung für die Kostenerstattung für Leqembi verlangen. Das Mittel des US-Biotechkonzerns Biogen und seines japanischen Partners Eisai konnte in klinischen Studien ein Fortschreiten von Alzheimer im frühen Stadium der Erkrankung verlangsamen – ein seltener Erfolg in der Alzheimerforschung. (APA, red, 3.4.2023)