Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. Foto: EPA/Jorg Carstensen

Am 19. April erscheint mit Noch wach? der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Laut Vorschautext handelt er von einer jungen Frau, ihrem neuen Job bei einem großen deutschen Fernsehsender und dessen Chef. "Sie wirkt glücklich, beseelt, hoffnungsfroh, es klingt gut. Zu gut?"

So scheint es! Denn der Weinstein-Skandal erschüttert Hollywood und das Leserinnen und Lesern schon aus Stuckrad-Barres Drogenentzugs- und Magersucht-Roman Panikherz (2016) bekannte Luxushotel Chateau Marmont. Bald erreicht er als MeToo-Bewegung die ganze Welt. Ein "Sittengemälde unserer Zeit" verspricht der Verlag, die knapp 400 Seiten sollen von "Machtstrukturen und Machtmissbrauch" handeln.

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hält sich mit weiteren Details zum Buch noch zurück. Doch vom Autor auf Instagram geteilte Videos heizen Spekulationen an. In den Videos tragen 70 Prominente wie Joko Winterscheidt, Clueso, Jürgen Vogel, Verena Altenberger, Sibel Kekilli oder Ronja von Rönne die Titel mehrerer Kapitel des Romans vor: "Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern" heißt eines, "Männer des Westens" ein anderes.

Insider bei Axel Springer

Deutsche Medien spekulieren nun mit einiger Überzeugtheit, dass das Vorbild für das Medienunternehmen im Buch der Axel-Springer-Konzern sein soll. Denn Stuckrad-Barre hat nicht nur als Autor für den Verlag gearbeitet, im Compliance-Verfahren gegen den Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, an dessen Ende jener das Boulevardblatt verlassen musste, war Stuckrad-Barres Name auch immer wieder zu hören gewesen. Der Autor soll gegenüber Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner Reichelt kritisiert haben. Die New York Times zitierte aus einer SMS Döpfners an Stuckrad-Barre, Reichelt sei "der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt". Döpfner stellte das als Ironie dar.

Deutsche Medien erwarten eine Abrechnung Stuckrad-Barres mit dem Medienkonzern und dessen Umgang mit MeToo. Rezensionsexemplare will Kiepenheuer & Witsch nicht vorab verschicken. Ein erster Textauszug stützt jedenfalls die Vermutungen, dass es sich um einen Schlüsselroman handele. "Das will man nicht und das sollte man nicht müssen, den eigenen Chef nackt sehen, unter absolut gar keinen Umständen, und das als Chef zu verhindern, das ist doch auch wirklich nicht so schwer: Hose anlassen, ganz einfach, Hose bleibt an, in egal welcher Situation und Stimmung, wenn Mitarbeiter auch nur in der Nähe sind", heißt es darin. (wurm, 4.4.2023)