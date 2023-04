Gute Laune bei Franziska Giffey (SPD) und Kai Wegner (CDU). Foto: Reuters / Annegret Hilse

Unwillkürlich wartete man am Montag in Berlin darauf, dass Franziska Giffey bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages als Erste zu reden beginnt – als SPD-Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt. Doch das ist sie ja nur noch geschäftsführend, da die Sozialdemokraten bei der Wahl am 12. Februar bloß auf Platz zwei kamen.

Und so ergriff CDU-Mann und Wahlsieger Kai Wegner zunächst das Wort. Er soll am 27. April zu Giffeys Nachfolger gewählt werden und dann mit einer schwarz-roten Koalition regieren. Der 51-Jährige wird, wenn alles glattgeht, der erste CDU-Bürgermeister im Roten Rathaus seit 2001.

Bisher lief es nach Wunsch. Dreieinhalb Wochen haben Schwarz und Rot miteinander verhandelt. "Das waren intensive 25 Tage. Aber es gab nie eine lange Nachtsitzung", sagte Wegner – ein kleiner Seitenhieb auf die Ampel im Bund, die ja in der Vorwoche 30 Stunden über Klimaschutz gestritten hatte.

Dieser soll auch in der deutschen Hauptstadt künftig im Mittelpunkt stehen. Schwarz-Rot will ein zehn Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Klimaschutz auflegen. Zunächst sollen fünf Milliarden fließen, Ende 2024 könnten es noch einmal so viel sein.

Sanierung von Gebäuden

Das Geld soll vor allem in energetische Sanierung von Gebäuden, in Mobilität und Verkehr sowie eine klimafreundliche Energie- und Wärmeerzeugung gehen. Es ist das größte Pro-Kopf-Klimaschutzpaket eines deutschen Bundeslandes.

"Für Berlin das Beste", lautet der Titel des Koalitionsvertrags. Darin steht auch der Ausbau des Nahverkehrs, (wieder einmal) eine Verwaltungsreform und bezahlbares Wohnen. Man hat sich vorgenommen, 20.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, darunter 5000 Sozialwohnungen. Auch die Bauordnung und Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht werden.

Auch eine "behutsame" Bebauung des Tempelhofer Feldes ist vorgesehen. Die riesige Brachfläche des stillgelegten innerstädtischen Flughafens Tempelhof dient als Naherholungsgebiet. Eine Bebauung wurde 2014 per Volksentscheid abgelehnt.

Wegner betonte, es solle künftig in Berlin "nicht mehr das gegeneinander, sondern das Miteinander" dominieren. Er hatte dem bisher regierenden rot-rot-grünen Senat unter Führung von Giffey vorgeworfen, die Stadt zu spalten, etwa in "Innenstadt gegen Außenbezirke". Auch in Zukunft sollen die, "die mit Autos unterwegs sind, ihren Platz haben".

Absegnung steht noch aus

Doch bevor Wegner und Giffey miteinander zu arbeiten beginnen können, müssen ihre beiden Parteien noch den Koalitionsvertrag absegnen. Bei der CDU soll dies auf einem Parteitag geschehen. Bei der SPD hingegen sind die Mitglieder am Zug. Das Ergebnis des Entscheids wird am 23. April vorliegen.

Besonders kritisch stehen die Jusos dem Bündnis gegenüber. Sie hatten für eine Fortsetzung des Bündnisses von SPD, Grünen und Linken plädiert. Ein solches hatte zunächst auch Giffey im Auge, sie hätte dann "Regierende" bleiben können.

Doch es wäre eine Koalition aus drei Wahlverlierern gewesen, also schwenkte Giffey auf CDU-Kurs um. Sie wird nun einen Schritt zurücktreten und unter dem neuen Bürgermeister Wegner vermutlich neue Bausenatorin der deutschen Hauptstadt werden.

SPD und CDU bekommen je insgesamt fünf Ressorts. Finanzen und Umwelt, Mobilität und Klimaschutz gehen an die CDU, das Innenressort bleibt in roten Händen. Auch die Gesundheitsagenden erhalten die Sozialdemokraten. (Birgit Baumann aus Berlin, 3.4.2023)