Die neue Wolfsverordnung, die das Handeln gegen "Problemtiere" in Niederösterreich rascher möglich macht, gilt seit Montag. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

St. Pölten – Die seit Wochenbeginn geltende neue Wolfsverordnung in Niederösterreich stößt auf Kritik. Handeln gegen "Problemtiere" ist nun rascher und teilweise ohne behördliche Anordnung möglich. "Die Verfahren zum Abschuss von Wölfen ohne Beteiligung von Umwelt- und Tierschutzorganisationen sind rechtswidrig, denn die Aarhus-Konvention stellt dieses Mitspracherecht sicher", sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria), in einer Aussendung.

Der Wiener Tierschutzverein und andere Organisation zum Schutz von Natur und Lebensräumen hätten laut Petrovic Parteistellung in allen Verfahren, in denen konkret, also mit Bescheid, Eingriffe verfügt werden. Die österreichischen Bundesländer haben sich aber einen "juristischen Trick einfallen lassen, um die Mitsprache der Umweltvereine auszuhebeln: Sie erlassen allgemeine Verordnungen statt konkreter Bescheide", meint Petrovic. Das würde sich rächen.

Raubtiere für ökologisches Gleichgewicht

"Zu glauben, dass die derartigen Machenschaften von den europäischen Gremien und den Verfassungsschützern in Österreich Bestand haben, ist genauso naiv wie der Glaube an die Märchen vom bösen Wolf", meinte die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins am Montag.

Wölfe, wie Raubtiere überhaupt, seien auch notwendig, um das ökologische Gleichgewicht und die gesunde Entwicklung der Population der Beutetiere sicherzustellen, betonte die Organisation mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling). "Der Glaube, dass der Mensch die Natur besser steuern kann als sie sich selbst, ist gefährlich. Raubtiere und Beutetiere haben seit Jahrmillionen in Lebenskreisläufen miteinander gelebt, bis der Mensch begann, ihre Lebensräume zu zerstückeln und sie mit Schauermärchen zu trennen", sagte Petrovic. Zudem würden Wölfe oft zu Problemen, "weil sie gejagt und vom Rudel getrennt werden". (APA, red, 3.4.2023)