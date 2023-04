Von der Impfung über die Nase erhofft man sich eine immune Sterilität. Die ersten Erkenntnisse sind vielversprechend. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Die Impfung wird der große Gamechanger in der Pandemie – so wurden die Vakzine angekündigt. Und tatsächlich sind die Immunisierungen der relevanteste Grund dafür, dass Covid-19 für viele nun eine im Verhältnis harmlose Krankheit geworden ist. Doch die Hoffnung auf sterile Immunität, darauf, dass die Impfung auch vor Infektion schützt, hat sich nicht erfüllt. Denn sie induziert Antikörper im Blut, die Erreger treten aber über die Schleimhäute in den Körper ein.

Seit Beginn der Pandemie arbeiten Forschende deshalb an Schleimhautimpfstoffen, die durch die Nase verabreicht werden können. Nun ist ein erster Durchbruch gelungen, Wissenschafterinnen und Wissenschafter vom Max-Delbrück-Center in Berlin haben einen abgeschwächten Lebendimpfstoff für die Nase entwickelt. In "Nature Microbiology" beschreiben sie den besonderen Immunschutz, den er auslöst.

Coronaviren verbreiten sich hauptsächlich über die Luft. Wenn infizierte Menschen sprechen, husten, niesen oder lachen, stoßen sie Speicheltröpfchen aus, die das Virus enthalten. Andere Menschen atmen dann diese über die Luft übertragenen Erreger ein und werden selbst infiziert. Deshalb sollte man das Virus dort angreifen, wo es sich zuerst ansiedelt, in den Schleimhäuten von Nase, Mund, Rachen und Lunge.

Bessere Immunität über die Nase

Forschende in einem interdisziplinären Team haben nun einen abgeschwächten Sars-CoV-2-Lebendimpfstoff entwickelt, der über die Nase verabreicht wird. Er soll laut ersten Ergebnissen eine bessere Immunität verleihen als über den Muskel injizierte Vakzine. Das Serum ist dabei nicht das erste seiner Art, bereits im Herbst 2022 wurden zwei nasale Impfstoffformulierungen in Indien und China zugelassen. Diese enthalten modifizierte Adenoviren, die normalerweise Atemwegs- oder Magen-Darm-Erkrankungen verursachen. Weitere nasale Lebendimpfstoffe befinden sich derzeit weltweit in der Entwicklung

Die Vorteile eines nasalen Impfstoffs sind dabei beträchtlich. Wird ein Impfstoff gespritzt, entsteht die Immunität vor allem im Blut und im gesamten Körper. Das bedeutet jedoch, dass das Immunsystem Coronaviren erst relativ spät im Verlauf einer Infektion erkennt und bekämpft. "Will man das Atemwegsvirus frühzeitig abfangen, ist eine lokale Immunität nötig", erklärt Jakob Trimpert, Veterinärmediziner, Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie der Freien Universität Berlin und Mitautor der Studie. "Nasale Impfstoffe sind da weitaus effizienter als injizierte Impfstoffe, die die Schleimhäute nicht oder nur schwer erreichen", betont Emanuel Wyler, ein weiterer Mitautor der Studie.

Die nasale Impfung soll die Bildung des Antikörpers Immunglobulin A (IgA) direkt vor Ort stimulieren und so verhindern, dass es überhaupt zu einer Infektion kommt. IgA ist das am häufigsten vorkommende Immunglobulin in den Schleimhäuten der Atemwege. Es kann Krankheitserreger neutralisieren, indem es an sie bindet. Gleichzeitig stimuliert der Impfstoff systemische Immunreaktionen.

Sterile Immunität nach zwei Dosen

Getestet wurde die Wirksamkeit des nasalen Impfstoffes vorerst an Hamstermodellen. Die Nagetiere sind derzeit die wichtigsten nichttransgenen Modellorganismen für die Erforschung des Coronavirus, da sie sich mit den gleichen Virusvarianten wie der Mensch infizieren und ähnliche Symptome entwickeln. Nach zwei Dosen des nasalen Impfstoffs konnte sich das Virus im Körper der Hamster nicht mehr replizieren. "Wir haben eine starke Aktivierung des immunologischen Gedächtnisses und der Schleimhaut beobachtet. Membranen waren durch die hohe Konzentration an Antikörpern sehr gut geschützt", erklärt Trimpert. Dadurch verringert sich auch die Übertragbarkeit des Virus deutlich.

Auch in einem Vergleich des in den Muskel injizierten Serums und des nasalen Impfstoffs schnitt der Lebendimpfstoff besser ab. "Der Lebendimpfstoff hat in allen Parametern besser funktioniert als die anderen Impfstoffe", fasst Wyler zusammen. Das liege wohl daran, dass der nasal verabreichte Impfstoff die Immunität direkt an der viralen Eintrittsstelle aufbaut. Außerdem enthält das Vakzin alle Bestandteile des Virus, nicht nur das Spike-Protein, wie es bei der mRNA-Impfungen der Fall ist. Das Spike-Protein ist zwar das wichtigste Antigen des Virus, doch so kann das Immunsystem das Virus auch an etwa 20 anderen Proteinen erkennen.

Gezielte genetische Veränderung

Das Prinzip der abgeschwächten Lebendimpfstoffe ist nicht neu, es wird bereits bei Masern- und Röteln-Impfungen eingesetzt. In der Vergangenheit ist Forschenden die Abschwächung aber nur zufällig gelungen. Die Berliner Forschenden haben erstmals gezielt den genetischen Code des Coronavirus verändert. "Wir wollten ausschließen, dass das abgeschwächte Virus wieder in eine aggressivere Variante zurückmutiert", erklärt Dusan Kunec vom Institut für Virologie der Freien Universität Berlin. Dass das gelungen ist, macht die Lebendimpfung komplett sicher. "Der Impfstoff kann auch auf neue Virusvarianten zugeschnitten werden.

Nun folgt die Sicherheitsprüfung. Gemeinsam mit dem Schweizer Start-up Rocketvax bereiten die Forschenden nun eine klinische Phase-1-Studie am Menschen vor. Vladimir Cmiljanovic, CEO von Rocketvax, sieht großes Potenzial im nasalen Impfstoff. Die als Nasensprays oder -tropfen verabreichten Vakzine sind eine besonders wichtige Option in Ländern, in denen medizinisch geschultes Personal nur begrenzt vorhanden ist. Weiters sind die Vakzine günstig in der Produktion, einfach zu lagern und zu transportieren. Außerdem können sie eine Kreuzimmunität bei verwandten Virenstämmen induzieren und bieten deshalb vermutlich auch Schutz vor zukünftigen Sars-CoV-2-Varianten. (kru, 3.4.2023)