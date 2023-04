Entspannung wäre so wichtig, und doch ist sie für so viele Menschen kaum zu erreichen. In den letzten Jahren schlug die Entspannungstechnik Non-Sleep Deep Rest vor allem im Silicon Valley Wellen. Hierzulande kennt sie noch kaum jemand – zumindest unter ihrem neumodischen Namen NSDR. Warum das Entspannen nach Leitfaden unter anderem Namen schon seit Jahrhunderten praktiziert wird, wofür es nachweislich gut ist und wie es uns beim Selbsttest ergangen ist, hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 6.4.2023)



Über diesen Podcast "Besser leben" ist der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mithilfe von Experteninterviews finden Martin Schauhuber, Selina Thaler und Franziska Zoidl heraus, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual, sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag? Und warum ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? "Besser leben" hören Sie jeden Donnerstag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits. Musik von Audio Boutique