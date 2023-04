Spitzenkoch Harald Irka setzt auf eine neue Kulinarik-Linie, und in Bregenz schlägt ein dänisches Kochkollektiv auf

Olivenöl im Kaffee

Die Aufregung war groß im Februar: Starbucks kündigte damals an, einen Kaffee mit Olivenöl zu lancieren, und das gerade im Land des Kaffees, in Italien. Der Oleato genannte Kaffee mit Olivenölinfusion soll buttrig, süß und kräftig schmecken und wird mit Hafermilch serviert. Gerade wurde die seltsam klingende Kombi in den USA gelauncht, mit teils viralen Ausmaßen auf Social Media. Unter anderem sorgt der Drink auch für Nebenwirkungen: Der Mix aus Olivenöl und Koffein sorge bei Kunden dazu, dass sie öfter auf die Toilette müssen, wie CNN berichtet. Japan, das Vereinigte Königreich und der Nahe Osten sollen als Märkte folgen. Für Österreich und den deutschsprachigen Raum gibt es laut Starbucks Österreich noch keine fixen Pläne. Wengan ausprobieren warat's g'wesen.

starbucks.at

Foto: REUTERS/Alex Fraser

Fisch à la carte



Ostrea heißt die neue Kulinariklinie von Spitzenkoch Harald Irka im Pfarrhof in St. Andrä im Sausal. Statt eines mehrgängigen Menüs kann man nun Mittwoch und Donnerstag à la carte aus einer Fülle von Gerichten mit Fisch und Meeresfrüchten wählen. Kaisergranat kommt von den Färöer-Inseln, Jakobsmuscheln aus Norwegen, Wildfang-Steinbutt aus der Bretagne. Freitags und samstags gibt es weiterhin das Menü.

ampfarrhof.com

Spitzenkoch Harald Irka setzt auf Fisch und Meeresfrüchte. Foto: Kirchgasser Photography; Achromatic Photography Nadine Geuter

Kaffee rösten

Die Kaffeebar von J. Hornig in der Wiener Siebensterngasse wurde um einen Röst- und Schulungsraum erweitert. Dreimal pro Woche kann man live dabei sein, wenn Head-Barista Barbara Bauer vier Spezialsorten röstet, die in der Kaffeebar und für daheim angeboten werden. Zum Start gibt es Bilder von Paloma Schreiber im Café zu sehen, die ihre Werke unter anderem mit Kaffee malt. Auch in Zukunft soll der Ort als Ausstellungsraum dienen.



jhornig.com

Dänemark in Vorarlberg

Milena Broger und ihr Partner Erik Pedersen haben 2020 das Restaurant Weiss in Bregenz eröffnet. Seither wurde das Lokal unter anderem mit drei Hauben ausgezeichnet. Am 16. April laden die beiden Küchenchefs zu einem Kochevent mit dem dänischen Kochkollektiv Nacl ein. Viele Köche verderben dem Sprichwort zufolge den Brei, hier toben sie sich einen Abend kulinarisch aus. Was es genau geben wird, ist eine Überraschung. Acht Gerichte werden aber serviert, dazu eine Drink-Begleitung. Der Abend kostet 150 Euro, Reservierung unter hi@weiss-bregenz.at.

weiss-bregenz.at/de

(RONDO, Petra Eder, Kevin Recher, 12.4.2023)