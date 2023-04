Stefan Leonhardsberger war das einzige Kind in der Familie, dem das Gericht schmeckte. Foto: Nathan Murrell

Zum Blunzngröstl gehören auch Bratkartoffeln und Sauerkraut. Foto: imago/Westend61

Früher gab’s bei meiner Großmutter oft Blunzngröstl mit Bratkartoffeln und Sauerkraut. Ich war das einzige Kind in der Familie, dem das Gericht schmeckte. Hätte ich damals gewusst, dass die Wurst mit gestocktem Blut gemacht wird, hätte ich sie wohl auch nicht gegessen. Aber niemand klärte mich auf, und als ich dann später Bescheid wusste, war es mir egal.

Wenn ich heute ein Blunzngröstl esse, spüre ich sofort ein wohlig-warmes Gefühl und muss an meine Oma denken, die leider schon gestorben ist. Vor kurzem war ich in der kultigen Fleischerei Ringl in der Gumpendorfer Straße in Wien. Dort habe ich Blutwürste gekauft, mit denen ist es mir gelungen, das Gröstl meiner Großmutter fast perfekt zu reproduzieren.

Wichtig ist neben den Blunzn auch Kümmel im Ganzen für die Bratkartoffeln. Außerdem hat die Oma nie an Butter gespart. Fett ist halt ein Geschmacksträger. Das mache ich mir als Hobbykoch auch gern zunutze. (RONDO, Michael Steingruber, 13.4.2023)