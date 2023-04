Zahlreiche französische TV-Sender, etwa BFMTV, berichteten über Marlène Schiappas "Playboy"-Fotos. Foto: Faksimile

Marlène Schiappa war, wie man in Paris sagt, schon immer eine der "sichtbarsten" Frauen in der aktuellen französischen Regierung. Im Präsidentschaftswahlkampf hatte sie sich so erfolgreich als Saaleinheizerin für den Kandidaten Emmanuel Macron betätigt, dass sie der nachmalige Präsident zu seiner Ministerin für die Gleichstellung von Mann und Frau machte. Aus einfachem Haus stammend, amtiert die 40-Jährige heute als Staatssekretärin für Solidarwirtschaft, doch in Talkshows spricht sie meist nur über Frauenthemen. Der Zuhörerschaft erklärte sie aber auch schon, sie sei eben "sapiosexuell", was so viel heißt wie: angetörnt durch Intelligenz.

Ihren neuesten Medienauftritt reserviert Schiappa dem Playboy. Auf der Titelseite prangt die Vertreterin der Macron-Regierung als Inkarnation der französischen Nationalfigur Marianne: Eine Hand auf ihrer linken Brust, den Blick dramatisch gen Himmel gerichtet, präsentiert sie sich mit wehender Mähne und in einem weißen Dress vor der französischen Trikolore.

Keine Nacktfotos

Auch im Blattinneren findet der Leser keine Nacktfotos, nicht einmal einen Seelenstriptease: Madame la ministre äußert sich auf zwölf Seiten über Feminismus, Gewalt an Frauen und LGBTIQ. Und all das in sehr engagierter Weise, womit Schiappa ungesagt die Frage aufwirft, wie eine authentische Feministin mit ihren Reizen geizen soll. Die Opposition läuft Sturm gegen den Zeitpunkt von Schiappas Inszenierung. Linken-Chef Jean-Luc Mélenchon schimpfte, das Macron-Lager versuche offenbar auf jede vorstellbare Weise, von der schweren sozialen Krise im Land abzulenken. Vor ein paar Tagen habe Arbeitsminister Olivier Dussopt – der das explosive Dossier der Pensionsreform vertritt – sich schon als homosexuell geoutet.

Auch die grüne Abgeordnete Sandrine Rousseau sagte, Schiappa lasse es mitten in dieser Sozialkrise an "Respekt vor dem französischen Volk" fehlen. Störend sei nicht, dass eine Frau ihren Körper zeige, sondern dass eine Ministerin den "sozialen Kontext" ignoriere. Auf solche Kommentare schien Schiappa nur gewartet zu haben. Auf Twitter konterte sie, sie verteidige "überall und immer das Recht der Frauen, über ihren Körper zu verfügen".

Etwas später reagierte die schlagfertige Ministerin allerdings nicht mehr, als Meldungen kursierten, Premierministerin Elisabeth Borne habe Schiappa angerufen und sie gescholten. In sozialen Medien hielten sich die ersten Kommentare erstaunlicherweise in Grenzen. Es gab kaum anzügliche Bemerkungen oder gar Belästigungen. Auch weil ein neues Gesetz 2018 die Regeln verschärfte. Die Initiantin des Erlasses war eine gewisse Marlène Schiappa. (Stefan Brändle aus Paris, 3.4.2023)