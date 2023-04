Gerechtigkeit um jeden Preis? In der nationalen und internationalen Politik steht viel auf dem Spiel, sagt Jack Goldsmith, Professor für Rechtswissenschaften an der Harvard Law School, in seinem Gastkommentar.

Zwei Männer, deren Strafverfolgung die Welt beschäftigt: Wladimir Putin (links) und Donald Trump (rechts). Foto: Reuters / Kevin Lamarque

Die Anklageerhebung durch eine New Yorker Grand Jury gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump und der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin zeigen die wachsende und potenziell gefährliche Rolle des Rechts in der nationalen und internationalen Politik.

"Diese Verfahren werden wichtige Präzedenzfälle darstellen und könnten enorme Folgen haben."

Beides sind bahnbrechende Ereignisse. Trump wurde wegen Buchführungsdelikten im Hinblick auf eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin angeklagt. Es ist die erste Anklage in der US-Geschichte gegen einen ehemaligen Präsidenten. Ebenso haben internationale Gerichte bisher nur eine Handvoll Haftbefehle gegen Staatsoberhäupter ausgestellt, und nie gegen das einer Großmacht. Diese Verfahren werden wichtige Präzedenzfälle darstellen und könnten enorme Folgen haben, selbst wenn keines zu einer strafrechtlichen Verurteilung führt. Die Frage ist, ob die Folgen positiver Art sein werden.

Seit den Nürnberger Prozessen im Gefolge des Zweiten Weltkriegs bestand das Ziel des internationalen Strafrechts darin, eine rechtliche Verantwortung für Kriegshandlungen zu institutionalisieren. Die meisten internationalen Strafgerichtshöfe unterstanden der Kontrolle des UN-Sicherheitsrats, sodass sie nicht gegen die fünf Vetomächte China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA eingesetzt werden konnten. Der IStGH jedoch untersteht bewusst nicht den UN. Während Russland sich nie seiner Zuständigkeit unterworfen hat, hat die Ukraine dies getan. Der IStGH agiert auf dieser Grundlage.

Falsche Hoffnungen?

Laut IStGH-Ankläger Karim A. A. Khan macht der Haftbefehl Hoffnung, dass Putin für seine an ukrainischen Kindern begangenen Kriegsverbrechen und vielleicht auch für die vielen anderen unter seiner Regie in der Ukraine begangenen Straftaten "zur Rechenschaft gezogen" wird. Und selbst wenn Putin nie in Den Haag auf der Anklagebank sitzt, könnte der Haftbefehl "zur Verhinderung weiterer Straftaten (in der Ukraine) beitragen". Harold Koh, Professor an der Yale Law School und ehemaliger Rechtsberater des US-Außenministeriums, macht zudem geltend, dass er Putin Legitimität entziehen, ihn isolieren, schwächen und so seine Verhandlungsmacht einschränken könnte.

Doch könnte der Haftbefehl, wie Kohs früherer Kollege im US-Außenministerium, Stephen Pomper, sagt, auch ernste negative Auswirkungen haben. Pomper, nun politischer Leiter der International Crisis Group, sorgt sich, dass der Schritt Putin noch gefährlicher machen, einen künftigen Friedensprozess behindern und die multilaterale Zusammenarbeit mit Russland in Fragen wie der humanitären Hilfe in Syrien und Afghanistan verhindern könnte. Er könnte zudem die Legitimität des IStGH selbst beschädigen, falls der Haftbefehl die Front der Unterstützung für das Gericht spaltet oder Länder sich weigern, im Fall der Fälle ihrer rechtlichen Verpflichtung zur Verhaftung und Überstellung Putins nach Den Haag nachzukommen.

"Die Verurteilung eines derart mächtigen Mannes wäre eine besondere Bestätigung des Rechtsstaates."

Analoge Nachteile komplizieren die strafrechtliche Verfolgung Trumps. Wenn er gegen das Strafrecht des Staates New York verstoßen hat, verdient Trump, ins Gefängnis zu kommen. Die Tatsache, dass er US-Präsident war, ist dabei irrelevant. Die Verurteilung eines derart mächtigen Mannes wäre eine besondere Bestätigung des Rechtsstaates. Die Anklageerhebung könnte Trump zudem, wie Politico argumentiert, politisch schaden, indem sie Wechselwählerinnen und -wählern Trumps Schäbigkeit und Amtsuntauglichkeit vor Augen führt.

Doch könnte sie auch das Gegenteil bewirken. Der Staatsanwalt von New York County, Alvin L. Bragg, bewegt sich nach Ansicht vieler juristisch auf dünnem Eis. Daher und angesichts von Braggs politischen Verbindungen zu den Demokraten werden die Republikaner die Anklageerhebung weitgehend als politisch motiviert ansehen, und sie haben es bereits geschafft, einen politischen Streit mit Bragg loszutreten.

Kontroverse Anklage

Die kurzfristigen politischen Auswirkungen von Braggs Anklageerhebung und Trumps wütender Reaktion sind schwer zu beurteilen. Doch dürfte die Episode negative Auswirkungen auf die schwerwiegenderen und glaubwürdigeren Ermittlungen gegen Trump von US-Bundessonderermittler Jack Smith haben. Smith hat starke rechtliche Argumente, besonders was Trumps Besitz von US-Regierungsdokumenten – darunter vielen mit hoher Geheimhaltungsstufe – in seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago angeht.

Die erwartete Anklage in dem Bundesverfahren wird unweigerlich kontrovers sein, denn sie kommt aus dem Justizministerium der Biden-Regierung, und das, nachdem Trump bereits seine Präsidentschaftskandidatur 2024 angekündigt hat. Nach der Anklageerhebung in New York werden Smiths Bemühungen mit der zusätzlichen Herausforderung konfrontiert sein, dass es scheint, als würden die Strafverfolgungsbehörden Trump mit Verfahren überziehen.

Viel steht auf dem Spiel

Man könnte nun meinen, dass Bedenken über die praktischen Folgen einer Strafverfolgung Putins und Trumps irrelevant sind. Beide haben schließlich schlimme Taten begangen, und die Rechtsstaatlichkeit verlangt, dass sie dafür bestraft werden. Fiat justitia, ruat caelum – es walte Gerechtigkeit, auch wenn der Himmel einstürzt.

Doch ist dies eine unrealistische Betrachtungsweise. So funktioniert das nicht mit dem Strafrecht in der nationalen und internationalen Politik, wo viel auf dem Spiel steht. Sollte der IStGH-Haftbefehl zu mehr Toten und Leid führen, als es sonst gegeben hätte, wird das den Gerichtshof und das internationale Strafrecht diskreditieren. Ähnlich ist es mit der New Yorker Anklage: Wenn sie Trump stärkt, sie einmal als eine Kette von Ereignissen gesehen wird, die zu seiner Wiederwahl oder destabilisierenden künftigen Vergeltungsmaßnahmen führen, werden viele US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner sie als tragischen Fehler betrachten.

Wir können jetzt nicht wissen, ob diese Dinge geschehen werden. Aber wenn doch, ist der Gerechtigkeit offensichtlich nicht Genüge getan worden. (Jack Goldsmith, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 4.4.2023)