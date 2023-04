Manche Orte in Wien würden Unwohlsein hervorrufen, sagt Wiens ÖVP-Chef und Stadtrat ohne Ressort, Karl Mahrer. Er holt sie in Videos vor den Vorhang und will: Aufmerksamkeit

"Menschen sind leider nicht vorbereitet, dass alles, was fremd ist, was neu, was unbekannt ist, ein gewisses Maß an Unsicherheit bedeutet", sagt Mahrer. Foto: Christian Fischer

Eines tut Karl Mahrer nicht: "Ich verstelle mich nicht", erklärt der Wiener ÖVP-Chef. Die Arme für ein Foto verschränken, das wäre nicht er – "das macht die Stadt". Und diese Blockade, die er in der rot-pinken Koalition verortet, ist eigentlich sein größter Kritikpunkt. Denn der ehemalige Polizist sieht sich selbst als "Brückenbauer", doch ortet er eine Schwierigkeit: "Wenn man versucht, eine Brücke zu bauen, und das Gegenüber baut nicht den zweiten Teil, sondern eine Mauer, dann ist das ein Problem."

Mauern würden der rote Bürgermeister Michael Ludwig und sein pinker Vizestadtchef in letzter Zeit besonders bei der Frage nach "Unsicherheitsorten". Die Stadtregierung rede diese klein, wische sie weg. Dabei gebe es sie, und er, Mahrer, hole sie vor den Vorhang.

STANDARD: In Ihren Videos thematisieren Sie Unsicherheitszonen. Wie definieren Sie diese?

Mahrer: Das sind Zonen, wo tatsächlich Kriminalität passiert – Orte, an denen laut Polizeistatistik die Kriminalität objektiv hoch ist.

STANDARD: Sie würden den ersten Bezirk wohl nicht als Unsicherheitszone bezeichnen, obwohl hier laut Statistik viel Kriminalität passiert.

Mahrer: Genau. Es kommt auch auf die Form der Kriminalität an: Auf dem Stephansplatz oder in der U-Bahn passieren viele Taschendiebstähle. Oft bemerken die Menschen diese erst später, sie fühlen sich dadurch nicht unsicher. Anders bei Gewalt- und Drogendelikten, diese empfinden Menschen als ärger. Wenn sie Gewalt oder Vorgänge sehen, die ihnen nicht taugen. Kommt das öfter vor, festigt sich ein subjektives Unsicherheitsgefühl. Menschen sind leider nicht vorbereitet, dass alles, was fremd ist, was neu, was unbekannt ist, ein gewisses Maß an Unsicherheit bedeutet.

Dass Mahrer versucht, das Thema Kriminalität zu besetzen, ist aufgelegt. Rund 40 Jahre war er in Wien Polizist, zuletzt Vize-Landespolizeipräsident. Sein Büro zieren Wimpel mit Polizei-Logo. Wenn die Exekutive kommen müsse, dann sei das Unheil schon geschehen, sagt er. Dann sei nur noch Schadensbegrenzung möglich – das sei ihm zu wenig.

STANDARD: Sie kritisieren die FPÖ dafür, die Gesellschaft zu spalten. Ihnen wird nun vorgehalten, dasselbe zu tun – auch um den türkisen Flügel in der Wiener ÖVP zu befrieden. Wie passt das zusammen?

Mahrer: Ich bin nicht in die Politik gegangen, um einzelne Bereiche in der Partei zufriedenzustellen. Wir brauchen Migration, aber wir müssen sie streng lenken. Die Politik kann sagen: ‚Wir leben in einer vielfältigen Stadt, das ist wunderbar.‘ Aber der Wiener oder die Wienerin, die übrigbleibt, sagt dann: ‚Niemand tut was für mich.‘ Und geht zu jener Partei, die eine einfache Lösung anbietet, nämlich: Ausländer raus. Meine Lösung ist, die richtige Balance zu finden und es nicht zuzulassen, dass in einer Straße, einem Gemeindebau oder auf einem Markt alle Nationalitäten außer der österreichischen vertreten sind.

STANDARD: Wie wollen Sie das machen?

Mahrer: Zum Beispiel mit Fördersystemen – für die Errichtung von Ständen, bei der Miete, wo auch immer. Ich glaube, dass es die Bereitschaft von österreichischen Produzenten gäbe, auf Märkten zu stehen. Man muss hinterfragen, wie man dies unterstützen kann.

STANDARD: Das klingt wie Niederösterreichs Modell der Wirtshausförderung – ein Vorbild?

Mahrer: Nein. Es ist die Antwort auf die Frage, wie wir Österreicher dazu bringen, die Standeln aufstellen. Ich glaube nicht, dass die Antwort ist, Österreicher wollen nicht um 5.30 Uhr aufstehen – sondern vielleicht brauchen sie Unterstützung. Wenn man diese Schwierigkeiten nicht benennt, dann bleiben die Leute alleine und haben wir das Problem der Hetze und des Rassismus. Das will ich verhindern, ich bin vieles, aber kein Rassist.

Seine Aussagen und Standpunkte will Mahrer mit Umfragen untermauern. Das Demox-Research-Institut befragte im Oktober 2022 für die ÖVP 1000 Personen, wie sie "die geringe Bereitschaft mancher Zuwanderer, sich an die Wiener Alltagsregeln zu halten", bewerten: 66 Prozent gaben an, sich "große Sorgen zu machen", 26 Prozent halten es für übertrieben.

STANDARD: Den Syrer mit fünf Ständen auf dem Brunnenmarkt gibt es nicht, im Favoriten-Video wurden ÖVP-Funktionäre nicht als solche ausgewiesen. Übrig bleibt, dass Sie versuchen, die Situation zugespitzter darzustellen, als sie ist.

Mahrer: Videos können nie die Differenziertheit haben wie ein Gespräch. Als Lernprozess aus diesen Tagen werden wir mitnehmen, sowohl mit als auch ohne Video als Anlass stärker Hintergrundgespräche zu führen.

In der Öffentlichkeit ist Mahrer bis zu den jüngsten Videos bisher wenig aufgefallen. Er wechselte vom Nationalrat ins Rathaus, als die Partei nach Gernot Blümels Rücktritt Führung brauchte. In einem Monat feiert Mahrer das einjährige Jubiläum als ÖVP-Chef in Wien.

STANDARD: Als Sie die Wiener ÖVP übernahmen, hielten Sie manche Beobachterinnen und Beobachter für einen Übergangskandidaten. Werden Sie 2025 Spitzenkandidat sein?

Mahrer: Mit Sicherheit.