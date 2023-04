In sieben Folgen wird das überspitzte Psychogramm eines obsessiven Fans gezeichnet. Popkulturelle Anspielungen sind dabei nicht zufällig

Sieben Folgen "Bienenschwarm" auf der Streaming Plattform Amazon Prime. Foto: Amazon Prime/Screenshot

Gleich zu Beginn ist es zu hören – das anschwellende Geräusch eines Bienenschwarms. Es ist die bestimmende Melodie der gleichnamigen Amazon Prime Serie (engl. "Swarm"), die in sieben Folgen ein überspitztes Psychogramm eines obsessiven Fans zeichnet.

Als "Swarm" bezeichnet sich nämlich auch die Fanbase der Popsängerin Ni'Jah. In deren Mitte: Die Protagonistin Dre, gespielt von Dominique Fishback . Ein Mädchen aus Texas, das ihr Leben um ihr Idol spinnt und für ein Konzert, trotz Schulden, auch schon einmal 1.800 Euro zahlt. Die Regisseure Donald Glover, besser bekannt als Childish Gambino, und Janine Nabers machen aber nicht bei unschuldiger Fanliebe halt. Dre geht für Ni'Jah in teils verstörenden Szenen wortwörtlich über Leichen.

Fiktives True-Crime-Zwischenspiel

Popkulturelle Anspielungen sind dabei nicht zufällig und werden von bekannten Gesichtern getragen: Paris Jackson, die Tochter von Michael Jackson, gibt einen Cameo-Auftritt als Stripperin, die sich väterlicherseits als schwarz definiert. Macaulay Culkin zeigt sich in der ersten Folge so, dass niemand mehr an "Kevin allein zu Haus" denkt. Und schließlich ist da auch Billie Eilish, die eine Sektenführerin spielt, selbst aber Popstar und Gen-Z Ikone ist.

In der vorletzten Folge zeigt "Swarm" in einem fiktiven True-Crime-Zwischenspiel dann ganz unvermittelt, welche Popsängerin als Vorlage für Ni'Jah diente und mit wessen Fanbase man nicht scherzen sollte.

Die dokumentarische Inszenierung ist ein spannender Bruch. In Kombination mit dem Disclaimer, der besagt, die Serie sei "kein Werk der Fiktion", geht die Serie damit aber fast schon zu weit – und hinterlässt eine Frage: Wie weit gehen Fans aus Liebe zu ihrem Idol wirklich? (Anna Wiesinger, 3.4.2023)