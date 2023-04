Hollywoodstar Hugh Jackman pocht bei seinen Fans auf Sonnenschutz. Bei ihm mussten schon öfter hautkrebsgefährdete Stellen entfernt werden. Foto: EPA/ETTORE FERRARI

Hollywoodstar Hugh Jackman erinnert seine Fans daran, Sonnencreme zu benutzen. Der 54-Jährige hat auf seinen Social-Media-Kanälen ein Video gepostet, in dem er ein großes Pflaster auf der Nase trägt. An der Stelle sei ihm wegen des Verdachts auf Hautkrebs eine Hautprobe entnommen worden, erklärt er seinen 31 Millionen Followern. Bei ihm besteht der Verdacht auf ein sogenanntes Basalzellkarzinom, eine eher harmlosere Art von Hautkrebs, berichtet er. Trotzdem empfiehlt Jackman jedem und jeder, sich vor Hautkrebs in Acht zu nehmen.

"Egal wie sehr ihr euch gerne in der Sonne bräunen würdet, glaubt mir, es ist es nicht wert. Das sind alles Dinge, die vor 25 Jahren passiert sind. Die kommen jetzt raus", sagte der Australier. "Verwendet Sonnencreme. Ihr werdet trotzdem eine unglaubliche Zeit da draußen haben. Passt bitte auf euch auf."

"Ihr habt mich schon einmal über meine Basalzellkarzinome sprechen hören. Und ich werde weiter darüber sprechen, wenn es nötig ist. Wenn nur eine Person daran denkt, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor aufzutragen, bin ich glücklich", schreibt Hugh Jackman auf Instagram und Twitter.

Mehr Schutz ist mehr

In Österreich erkranken jährlich etwa 1.500 Menschen an Hautkrebs. Viele dieser Fälle könnten mit dem richtigen Sonnenschutz verhindert werden. Die Zahl auf dem Sonnenschutz gibt dabei an, wie effizient er ist. Ein Sonnenschutzfaktor (SPF) 30 verbessert den Eigenschutz der Haut um das 30-Fache, man kann also etwa 30-mal so lang in der Sonne bleiben wie ohne Schutz. Um diese Schutzwirkung auch tatsächlich zu erreichen, ist mehr tatsächlich mehr. Verteilt man rund drei Esslöffel Creme über den ganzen Körper, ist der Schutz entsprechend der Packungsaufschrift, wie die Krebshilfe auf ihrer Plattform Sonne ohne Reue empfiehlt.

Die Eigenschutz der Haut variiert dabei je nach Hauttyp. Bei sehr heller, empfindlicher Haut beträgt die Schutzdauer nur fünf bis zehn Minuten, Menschen mit dunklerer Haut können bis zu 45 Minuten ohne Schutz in der Sonne bleiben. Vor allem im Gesicht ist der Sonnenschutz wichtig, da dieses immer der Sonne ausgesetzt ist.

ABCDE-Regel zur Selbstkontrolle

Zusätzlich zum Sonnenschutz sollte man seine Haut regelmäßig selbst kontrollieren und alle Muttermale jährlich beim Hautarzt oder der Dermatologin checken lassen. Beim Erkennen von verdächtigen Stelle hilft die ABCDE-Regel. Sie gilt für Muttermale und steht für Asymmetrie, Begrenzung, Color (Farbe), Durchmesser und Enlargement (Vergrößerung). Im Normalfall sind harmlose Muttermale symmetrisch rund, farblich gleichmäßig und von der restlichen Haut klar abgegrenzt und verändern ihre Größe nicht. Verändern sich einer oder mehrere dieser Parameter, sollte man das möglichst schnell abklären lassen, es könnte ein Melanom sein.

Ein Melanom ist im Gegensatz zu normalen Muttermalen oft unsymmetrisch und von der restlichen Haut nicht klar abgegrenzt. Es kann viele Farbschattierungen aufweisen, von bräunlich über rot bis hin zu grauen Tönen. Weitere Anzeichen sind eine raue oder schuppige Oberfläche, schnelles Wachstum, Juckreiz und Entzündung bis zum Bluten. Die gute Nachricht: Entdeckt man ein Melanom im Frühstadium, reicht es, dieses herauszuschneiden, und man ist geheilt. (Laura Schnetzer, APA, 4.4.2023)