Am Montag gab der Gastronom bekannt, sich nur mehr auf das Lokal Gut Purbach konzentrieren zu wollen. Das Stanko + Tito am Spittelberg schließt Ende April

Rückzug aus Wien: Max Stiegl konzentriert sich auf sein Lokal im Burgenland.

Foto: www.corn.at Heribert CORN/Der Standard

Erst im Oktober sperrte Max Stiegl das Balkan-Restaurant Stanko + Tito am Spittelberg in Wien auf. Ende April wird das Lokal wieder schließen. Das gab der Gastronom am Montag via Facebook-Posting bekannt. Der Starkoch erklärt in dem fast zweiminütigen Video, dass er sich nicht "zwei-, drei- oder gar vierteilen kann" und deswegen beschlossen habe, alle aktuellen Projekte vorläufig auf Eis zu legen.

Stanko + Tito schließt, Übernahme unklar



Stiegl, der vor allem durch sein Engagement im Restaurant Gut Purbach im Burgenland bekannt ist, will sich nur mehr darauf konzentrieren. Vier Hauben wurden dem Lokal von Gault-Millau verliehen. Das Stanko + Tito hingegen schließt Ende des Monats. Ob es zu einer Übernahme durch einen anderen Gastronomen komme, sei noch nicht klar. Die Entscheidung habe Stiegl erst am Freitag getroffen.



Gerüchte über gesundheitliche Probleme schmettert der Koch ab, er sei "pumperlgsund", wie er im Video sagt. Es sei eine rein persönliche Entscheidung gewesen. Er habe eine Familie mit drei Kindern zu Hause, auf die will er sich konzentrieren, wie er im Gespräch mit dem STANDARD sagt. Den geplanten Heurigen Dreyhof in Purbach habe er aufs nächste Jahr verschoben, im Knappenhof in Reichenau an der Rax übernimmt Harald Brunner ab Mitte Mai die Küche. Eine Rückkehr nach Wien schließt Stiegl aber nicht aus. (rec, 4.4.2023)