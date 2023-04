USA Anklage gegen Trump: New York wappnet sich für historischen Gerichtstermin

Nach seiner Anklage wegen einer Schweigegeldaffäre muss der frühere US-Präsident Donald Trump nun in New York vor Gericht erscheinen. Das Strafverfahren um eine Zahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 hat gewaltige politische Sprengkraft