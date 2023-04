Ein Treffen mit Hollywoodstar Andie MacDowell und ihrer Tochter Rainey Qualley. Foto: Marc Cain/Mercedes Benz

Wo früher Fluggäste zu ihrem Gate hetzten, präsentierten vor einigen Wochen Models mit strenger Miene die neue Kollektion von Marc Cain. Die spektakuläre Kulisse des alten Flughafens Tempelhof in Berlin war aber schnell Nebensache, als kurz vor Beginn der Modenschau die VIP-Gäste Platz in der ersten Reihe nahmen. Im Zentrum des Blitzlichtgewitters: Hollywoodstar Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley. Es ist ihr erster Kontakt zu der Modemarke aus Deutschland, von der die beiden an diesem Tag natürlich eingekleidet wurden. "Den Mantel würde ich auch privat tragen", sagt Schauspielerin MacDowell, die in den 1990er-Jahren mit Filmen wie Und täglich grüßt das Murmeltier oder Vier Hochzeiten und ein Todesfall international berühmt wurde. Ihre Tochter Rainey ist ebenfalls in der Unterhaltungs branche tätig – als Sängerin und Schauspielerin. Einige Stunden vor dem Trubel der Modenschau erzählen die beiden im Interview von gemeinsamen Wanderungen, Arbeitsethos, genetisch bedingter Berufswahl und davon, welche Nachteile es haben kann, mit berühmten Eltern aufzu wachsen.

STANDARD: Sie sind beide im Showbusiness tätig und berufsbedingt viel unterwegs. Sind solche gemeinsamen Termine wie hier in Berlin eine schöne Ausnahme, oder sehen Sie sich auch im Alltag oft?

Qualley: Wir haben beide sehr volle Terminkalender und reisen viel, aber wenn wir zur gleichen Zeit zu Hause in Los Angeles sind, gehen wir gemeinsam wandern oder machen Yoga. Wir wohnen nur zehn Minuten voneinander entfernt.

MacDowell: Ja, das ist super. Die Nähe zu meiner Tochter war der einzige Grund für mich, nach L.A. zu ziehen. Mittlerweile habe ich mich in die Stadt verliebt, aber ich würde Rainey überallhin folgen.

STANDARD: Alles eitel Wonne? Gehen Sie sich nie gegenseitig auf die Nerven?

MacDowell: Als Teenager haben meine Kinder natürlich Grenzen ausgetestet. Aber die Phase ist vorbei. Jetzt verläuft alles recht harmonisch. Unstimmigkeiten gibt’s nur bei Kleinigkeiten. Ich bin gerne sehr früh am Flughafen, Rainey mag das hingegen nicht so gerne. Wenn wir gemeinsam verreisen, ist die Frage, wer sich durchsetzt. Da kann es zu kleinen Streitereien kommen. Aber das ist ganz normal, denke ich. Das kommt in jeder zwischenmensch lichen Beziehung vor.

STANDARD: Frau Qualley, welche Eigenschaften haben Sie von Ihrer Mutter geerbt?

Qualley: Ihre Albernheit. (lacht)

MacDowell: (lacht auch) Wirklich? Das wusste ich nicht, gefällt mir!

Qualley: Nein, im Ernst: Ich denke, sie hat mir ihren Sinn für Arbeitsethos mitgegeben. Sie ist immer pünktlich, höflich und behandelt alle Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, respektvoll. Das hat mich geprägt, und heute sind auch mir diese Dinge wichtig.

Von 1986 bis 1999 war Andie MacDowell mit dem Rancher und Ex-Model Paul Qualley verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Ihrem erstgeborenen Sohn Justin, der im Immobilienwesen tätig ist, folgten zwei Töchter – Rainey und Margaret. Letztere ist 1994 geboren und hatte 2013 ihr Schauspieldebüt mit dem Film Palo Alto. Ihre älterer Schwester Rainey ist Sängerin und ebenfalls Schauspielerin. Ihre erste Rolle spielte sie nebst Mutter Andie MacDowell 2012 im Film Mighty Fine. Unter dem Künstlernamen Rainsford macht sie Popmusik mit Elektronik-Anklängen. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten Album.

STANDARD: Frau MacDowell, spätestens seit der #MeToo-Bewegung weiß man um die Missstände in der Unterhaltungsbranche. Hatten Sie Bedenken, dass Ihre beiden Töchter Berufe in diesem Umfeld ergreifen wollten?

MacDowell: Nein, ganz im Gegenteil. Ich fühlte mich geehrt, weil mir das zeigt, dass ich meine Kinder nicht traumatisiert habe. Wissen Sie, für mich als Mutter war es sehr schmerzhaft, aufgrund meines Berufs oft von meiner Familie getrennt zu sein. Ich habe mehrmals mit dem Gedanken gespielt, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen, um mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können. Umso schöner fand ich es, dass meine Töchter selbst auch einen ähnlichen Berufsweg einschlugen. Wobei das nicht ganz überraschend kam. Schon früh haben sie Theater gespielt und getanzt. Rainey nahm auch Gesangsunterricht. Ich denke, die Genetik spielt da eine Rolle. Meine Mutter war Musiklehrerin, ich bin Schauspielerin, Rainey und Margarete führen die Tradition weiter.

Qualley: Ich erinnere mich, dass unsere Mutter immer wieder zu uns sagte: "Ihr wisst eh, ihr müsst das nicht tun." Es gab also null Druck, ins Showbiz einzusteigen.

MacDowell: Ich habe anhand einiger Beispiele gesehen, welche negativen Auswirkungen es haben kann, wenn Kinder zu früh professionell schauspielern. Ich wollte meine Töchter davor bewahren. Aus heutiger Sicht hätte ich weniger streng sein können, aber immerhin hatten sie so eine Kindheit, die ich als "normal" bezeichnen würde.

Die beiden US-Amerikanerinnen bei einem Mode-Shooting in Berlin. Foto: Marc Cain/Mercedes Benz

Geboren in New York City, lebte Rainey Qualley die ersten Jahre ihres Lebens auf einer Ranch in Missoula, Montana, bevor ihre Familie in den US-Bundesstaat North Carolina zog. Schon als Kind interessierte sie sich für darstellende Künste. Der Öffentlichkeit bekannt wurde Qualley 2012 nicht nur durch ihre Rolle im Film Mighty Fine, sondern auch als "Miss Golden Globe". Bei der Verleihung des Filmpreises Golden Globe wurden die Trophäen in der Vergangenheit von einem Spross berühmter Eltern auf die Bühne gebracht und überreicht. 2023 verzichteten die Veranstalter der Preisverleihung aber auf diese Rolle. Man kann annehmen, dass der Grund dafür die öffentliche Empörung rund um "Nepo-Babys" war: Die Kinder Prominenter seien sich ihrer Privilegien und Vorteile im Werdegang als Schauspielerinnen oder Sänger nicht bewusst, so der Vorwurf.

STANDARD: In den letzten Monaten gab es immer wieder Stimmen, die den Nepotismus in der Unterhaltungsbranche kritisierten. Die Kinder von Stars würden einen unfairen Startvorteil genießen, Rollen bloß wegen ihrer berühmten Eltern bekommen. Wie stehen Sie zu dem Thema "Nepo-Babys"?

MacDowell: Ich habe die Diskussion nur am Rande verfolgt und mich bewusst nicht zu Wort gemeldet. Es handelt sich um eine komplexe Thematik. Wir alle haben gewisse Rahmenbedingungen, die uns Möglichkeiten eröffnen, die andere nicht haben. Es kann aber auch Nachteile mit sich bringen, berühmte Eltern zu haben. Eben weil viele glauben, man würde Positionen nur wegen der Familie bekommen. Ich habe meinen Töchtern jedenfalls nie zu irgendwelchen Jobs verholfen. Rainey bewirbt sich selbst für ihre Jobs, ich bin da nie beteiligt. Das Gleiche gilt für Margaret. Im Gegenteil, sie hat mir zu meiner Rolle in der Serie Maid verholfen. Da war die Dynamik umgekehrt. Ich finde es noch immer unglaublich, dass ich da bin, wo ich bin, wenn man meine Umstände bedenkt. Um Himmels willen – ich bin in Gaffney, South Carolina aufgewachsen. Das war alles andere als glamourös. (lacht)

Andie MacDowell ist die jüngste von vier Töchtern, ihr Vater war in der Forstwirtschaft tätig, ihre Mutter Lehrerin. Das Paar ließ sich scheiden, als Andie MacDowell sechs Jahre alt war. Sie musste schon früh Verantwortung übernehmen, da ihre Mutter alkoholkrank war. Diese starb 1981 an einem Herzinfarkt, während ihre Tochter als Model in Paris war. Andie MacDowell wurde wenige Jahre zuvor während eines Aufenthalts in Los Angeles von einem Model-Scout entdeckt. Sie war in Parfum-Kampagnen von Yves Saint Laurent und Armani sowie einem TV-Spot für Calvin Klein zu sehen. Dieser kann als Startschuss für ihre Filmkarriere gesehen werden, die sie in den Neunzigerjahren zum international gefragten Star machte. Noch heute ist sie regelmäßig in Filmen und Serien zu sehen – wie kürzlich neben ihrer Tochter Margaret in der Netflix-Produktion Maid. Außerdem ist sie als Testimonial und Model für L’Oréal tätig, wird in zahlreichen Medienberichten für ihre ungefärbten, grauen Locken gelobt. Ihren Ex-Mann Paul Qualley hat Andie MacDowell übrigens bei einem Modeljob für Gap kennengelernt. Und auch Tochter Rainey fand bereits Liebesglück in der Unterhaltungsbranche: Letztes Jahr war sie mit Schauspieler Bill Pullmanns Sohn Lewis (bekannt aus dem Film Top Gun: Maverick) liiert. Ihn könnte man ebenso als Nepo-Baby bezeichnen wie die Tochter von Supermodel Cindy Crawford, Kaia Gerber. Sie ist in Rainey Qualleys Musikvideo zu Crying in the Mirror zu sehen.

STANDARD: Frau Qualley, wurden Sie schon als "Nepo-Baby" kritisiert?

Qualley: Nicht direkt. Ich denke, es hilft, dass ich nicht den gleichen Nachnamen wie meine Mutter habe. Aber Leute, die meinen familiären Background kennen, machen wahrscheinlich schon gewisse Annahmen und unterstellen mir vielleicht, dass ich ohne eigenes Zutun Erfolg habe.

MacDowell: Aber was soll man machen, die Leute reden sowieso, was sie wollen. (RONDO, Michael Steingruber, 9.4.2023)