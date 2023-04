Wandel in der Austria-Fanszene. Foto: REUTERS/FOEGER

Paukenschlag in der aktiven Fanszene des Bundesligisten Austria Wien: Die führende Ultra-Gruppierung "Viola Fanatics" gab am Dienstag bekannt, dass nach 22 Jahren nunmehr Schluss sei. In einer Aussendung der Gruppe hieß es, man " würde unter Tränen und gebrochenen Herzen die Auflösung unseres geliebten Fanklus bekannt geben".

Die Fanatics waren jahrelang die wichtigste Ultragruppierung der Veilchen. Laut laola1.at rumort es in der Fanszene der Austria schon länger, das Vorrecht in der Kurve sei längts nicht mehr ununmstritten. Ausschlaggebend für die Auflösung seien Vorkommnisse im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen den LASK. Die Jugendsektion des Fanklubs bereitete demnach am Samstag eine Choreographie vor, wurde aber wohl von rivalisierenden Fans gestört. (red, 4.4.2023)