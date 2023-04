Dass sich ein Politiker für ein Foto auszieht, kommt definitiv nicht alle Tage vor. Umso deutlicher vernehmbar war das Raunen, als Michael Ludwig am Dienstag ankündigte, genau dies zu tun. Der Anlass für die öffentliche Entkleidung des roten Bürgermeisters: die offizielle Eröffnung der Schanigarten-Saison in der Hauptstadt.

Die findet alljährlich unter großem Medienrummel statt. Als Kulisse diente diesmal das Café Stein beim Jonasreindl im neunten Bezirk, gekommen waren auch der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck und Dompfarrer Toni Faber. "Ich freue mich, dass nun wieder die Zeit beginnt, wo man wieder mehr draußen sitzen kann – wenn auch bei etwas ungewöhnlichem Wetter", sagte Ludwig in Anspielung auf die frischen drei Grad Außentemperatur. Den Fotografen versprach er sogleich, für die Bilder seinen Wintermantel abzulegen: "Damit das etwas optimistischer wird." Und der Stadtchef hielt Wort.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck bei ihrem offiziell ersten gemeinsamen Kaffee im Freien. Foto: APA/Eva Manhart

Die Schanigarten-Saison dauert in Wien von 1. März bis 30. November. Im Vorjahr wurde in diesem Zeitraum laut dem Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) 3.997 Lokalen eine solche Bewirtungsmöglichkeit im Freien bewilligt. Seit 2016 erlaubt die Stadt Gastronomen auch in den Wintermonaten, also von Dezember bis Februar, Schanigärten aufzustellen – allerdings nur in abgespeckter Form.

Kammer will lockere Winterregelung behalten

Von dieser Schmalspurvariante kam man während der Pandemie aber ab. Damit Wirtinnen oder Barbetreibern Umbauarbeiten und Bürokratie erspart bleiben, konnten sie ab Winter 2020/2021 die Bewilligungen für ihre Schanigärten einfach bis Februar verlängern und diese in den vollen Sommerdimensionen stehen lassen. Diesen Winter nutzen 1.611 Lokale diese Möglichkeit. Das sind etwas weniger als im Winter 2021/2022, in dem es 1.780 Schanigärten gab.

In der Wiener Wirtschaftskammer hofft man darauf, dass die gelockerte Winterschanigarten-Regelung zur Dauereinrichtung wird. "Wir haben das jetzt schon dreimal gemacht, ab dann wird ein Provisorium in Wien zum Definitivum", sagte Präsident Ruck in Richtung Ludwig. Die Möglichkeit sei von den Betrieben "nicht überbordend" ausgenutzt worden, betonte Ruck. Und es sei darauf geachtet worden, dass der Winterdienst nicht behindert werde. "Das hat ganz wunderbar funktioniert." Ob er mit seinem Ansinnen im Rathaus Gehör finden wird, ist noch offen: Dazu werden noch Gespräche geführt, sagte ein Bürgermeistersprecher auf STANDARD-Nachfrage.

Der Medienandrang bei der alljährlichen Eröffnung der Schanigarten-Saison ist traditionell groß. Foto: APA/Eva Manhart

Gleichermaßen erfreut zeigten sich Ludwig und Ruck über das Präsent, das ihnen Wolfgang Binder, Inhaber des Café Frauenhuber im ersten Bezirk und Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser in der Wiener Wirtschaftskammer, zur Feier des Tages überreichte: Mokkatassen von Augarten-Porzellan.

Verschriene Wärmespender

Der darin gereichte Kaffee blieb für die beiden am Dienstag der einzige Wärmespender. Heizschwammerln gibt es im Schanigarten des Café Stein nämlich nicht. Wer Heizschwammerln aufstellen möchte, muss dazu eine Bewilligung von der Stadt einholen und einen jährlichen Betrag dafür zahlen. Die Zahl der Lokale, die Heizstrahler nutzen, war zuletzt leicht rückläufig. 2022 seien 148 Bewilligungen dafür ausgestellt worden, hieß es vonseiten der Stadt zum STANDARD. 2021, also vor Ukrainekrieg und Energiekrise, waren es noch 167.

Angesichts der Energiekrise hatte sich im Vorjahr eine heftige Debatte über Sinn und Notwendigkeit der Heizgeräte entsponnen, Rufe nach einem Verbot wurden laut. Dazu kam es allerdings nicht: Stattdessen machte der Bund den Verzicht auf Heizschwammerln zur Voraussetzung dafür, dass Gastronomen den Energiekostenzuschuss erhalten können.

Die Stadt Wien verweist darauf, dass für ein generelles Verbot der Bund zuständig wäre. Die Bezirksämter würden aber "proaktiv" auf die Antragsteller zugehen und diese bitten, "alternative Maßnahmen wie Decken in Betracht zu ziehen". Zusätzlich setzte die Stadt die Gebühren für die Geräte hinauf. Verrechnete Wien bisher 62 Euro je begonnene vier Kilowatt Nennanschlussleistung, sind seit 1. Jänner 2023 für die gleiche Menge 120 Euro zu entrichten.

Toni Faber, Hausherr im Stephansdom, plädierte angesichts der schwierigen Weltlage dafür, ab und an Zerstreuung zuzulassen: "Sie sollten nicht 24 Stunden in der Kirche sein, sondern so wie ich im Schanigarten Austausch sowie Begegnungen suchen." Stellvertretend für alle anderen Schanigärten in Wien segnete er jenen des Café Sein mit eigens aus dem Dom herbeigeschafftem Weihwasser. Nicht ohne einen Abstecher ins Prophetentum zu wagen: "Das Wetter wird besser werden." (Stefanie Rachbauer, 4.4.2023)