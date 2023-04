Fußballstar

Fan-Chaos bei Lionel Messis Rückkehr nach Argentinien

Hunderte Fans belagerten Fußballer Lionel Messi in seiner Heimat Argentinien. In der Nacht auf Dienstag musste die Polizei den Superstar deshalb aus einem Steakrestaurant in Buenos Aires eskortieren

01:13