"Rätsel der Wissenschaft" nimmt sich der großen Fragen der Menschheit und der Mysterien des Universums an

DER STANDARD startet am Mittwoch, dem 5. April einen neuen Wissenschaftspodcast. In "Rätsel der Wissenschaft" erklären David Rennert und Tanja Traxler die großen und kleinen Mysterien des Universums. Zusammen erkunden sie den Ursprung des Lebens, die Chancen der Gentechnik, die Möglichkeit von Zeitreisen oder auch die Erschließung des Weltraums. In der ersten Folge dreht sich alles um die Frage, wo die Aliens bleiben und wo wir außerirdisches Leben finden könnten.

Mysterien des Lebens und des Universums

Traxler ist ausgebildete Quantenphysikerin und leitet das Wissenschaftsressort im STANDARD. David Rennert ist Politikwissenschafter und berichtet im STANDARD ebenfalls über Wissenschaftsthemen. In ihrem ersten gemeinsamen Podcast widmen sie sich nicht nur existenziellen Fragen, sondern auch alltäglichen Phänomenen, die nicht restlos geklärt sind.

Wieso zum Beispiel müssen Menschen schlafen, und haben Tiere ein Bewusstsein? Dazu recherchieren sie die jüngsten Erkenntnisse aus der Forschung und machen sie für ein breites Publikum zugänglich. Sie sprechen mit Experten und Expertinnen und sehen sich auch aktuelle Experimente an. Produziert wird der Podcast von Christoph Grubits. Die redaktionelle Leitung verantwortet Zsolt Wilhelm.

In der ersten Folge von "Rätsel der Wissenschaft" sprechen Tanja Traxler und David Rennert über die Suche nach außerirdischem Leben und sehen sich an, wie die Forschung im Weltall nach Aliens sucht. Ein Werkzeug dafür ist das James-Webb-Teleskop, das Ende 2021 auf die Reise geschickt wurde. Foto: NASA / AFP

Wissenschaft zum Hören

"In Österreich ist die Wissenschaftsskepsis leider sehr hoch", sagt STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek. "Das hält uns aber nicht ab, sondern motiviert uns vielmehr, mit unserem neuen Podcast einen weiteren Beitrag dazu zu leisten, dass noch mehr Menschen Einblick in die Arbeit von Forschenden erhalten und nach dem Hören unsere Welt ein Stück weit besser verstehen."

"Rätsel der Wissenschaft" erscheint im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Beilage "Forschung Spezial". Mit der Erweiterung auf den Kanal Audio soll die Wissenschaftsberichterstattung einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Es ist neben den etablierten Marken "Thema des Tages", "Inside Austria", "Besser leben", "Serienreif", "Beziehungsweise", "Edition Zukunft" und "Lohnt sich das?" der achte Podcast im aktuellen Angebot des STANDARD. (red)