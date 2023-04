Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni kommt zunehmend unter Druck. Viele Projekte, die mit einer Finanzierung aus dem EU-Wiederaufbaufonds rechnen könnten, sind in Verzug. Foto: reuters / remo casilli

Rom scheint in diesen Tagen all jenen Zweiflern recht zu geben, die schon immer prophezeit hatten, dass die Italiener nicht in der Lage seien, viel Geld vernünftig auszugeben. Tatsächlich haben die Behörden größte Mühe, die Marschtabelle bei der Verwendung der Corona-Hilfsgelder aus Brüssel einzuhalten. Von den 67 Milliarden Euro, die Brüssel bisher nach Rom überwiesen hat, ist weniger als ein Drittel ausgegeben worden. Bei den meisten der Projekte ist man im Verzug; zahlreiche Aufträge wurden noch nicht einmal ausgeschrieben. Angesichts des Rückstands hat die EU-Kommission nun eine weitere Rate von insgesamt 19 Milliarden Euro vorerst blockiert.

Der mit 750 Milliarden Euro dotierte EU-Wiederaufbaufonds war im Februar 2021 geschaffen worden, um in den Mitgliedsstaaten die Folgen der Pandemie abzufedern – es handelt sich um das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Union. Italien, das von der Pandemie besonders schwer getroffen wurde, soll mit 191 Milliarden Euro den weitaus größten Anteil erhalten. Der Fonds gilt deshalb als einmalige Chance, das Land zu modernisieren und Defizite zu beheben, die die wirtschaftliche Entwicklung Italiens schon lange hemmen. Laut den Vorgaben der EU-Kommission müssen die Zuschüsse und Kredite bis Ende 2026 ausgegeben werden.

Frist als Korsett

Das ist bei 191 Milliarden Euro eine sportliche Vorgabe – und Europaminister Raffaele Fitto musste einräumen, dass es unrealistisch sei, zu glauben, dass alle Projekte fristgerecht abgeschlossen werden könnten. Regierungschefin Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia versucht deshalb die EU-Kommission davon zu überzeugen, dass zumindest ein Teil der Gelder in den Struktur- und den Kohäsionsfonds umgeleitet werden könnte, wo für die Realisierung der Vorhaben mehr Zeit zur Verfügung stünde. Ein Entscheid ist bisher nicht gefallen, aber der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat durchblicken lassen, dass er für eine solche Lösung offen wäre.

Der Rückstand bei der Verwendung der Hilfsgelder ist seit Tagen das brisanteste politische Thema in Rom. Das liegt auch daran, dass Regierungschefin Meloni die Schuld am Desaster wenig elegant auf ihren Vorgänger Mario Draghi abzuschieben versucht. "Die Probleme treten heute zutage, sind aber durch frühere Regierungen entstanden", erklärte sie am Montag einmal mehr. Die mitregierende Lega von Matteo Salvini hat am gleichen Tag vorgeschlagen, dass man angesichts der objektiven Unmöglichkeit, die Ziele zu erreichen, auf einen Teil der Gelder gleich ganz verzichten könnte. "Es hat keinen Sinn, Geld auszugeben, nur damit Geld ausgegeben wird", erklärte Lega-Fraktionschef Riccardo Molinari.

Opposition: "Bankrotterklärung"

Die Opposition bezeichnete dies als politische "Bankrotterklärung" – und Meloni will davon ebenfalls nichts wissen: Die Projekte seien zwar "von anderen" aufgegleist worden, aber Italien werde auf keinen Euro aus dem Wiederaufbaufonds freiwillig verzichten. "Ich teile diese alarmistische Darstellung bezüglich der Realisierung der Projekte nicht", betonte die Regierungschefin. Die EU-Kommission habe zwar bei einigen Projekten zusätzliche Informationen verlangt, aber insgesamt seien das Klima und die Zusammenarbeit mit Brüssel bestens. Das Sperren der letzten Rate, die bereits Ende 2022 fällig gewesen wäre, belegt indes, dass die Zweifel bei den EU-Partnern von Tag zu Tag größer werden.

Das Problem ist letztlich nicht neu: Italien hat sich schon immer schwergetan, die von der EU zur Verfügung gestellten Gelder auszuschöpfen. Grund dafür sind die extrem schwerfällige Bürokratie, die unklare Kompetenzverteilung zwischen dem Zentralstaat und den Regionen und zum Teil auch die Unfähigkeit der lokalen Behörden, bewilligungsfähige Projekte einzureichen. Die Rechtsregierung von Meloni hat die Unzulänglichkeiten der Bürokratie nicht geschaffen – aber sie hat sie bisher auch nicht behoben. Und so zerrinnt nun die Zeit bei einem Kraftakt, der für das hochverschuldete Italien als Überlebensfrage erscheint. (Dominik Straub aus Rom, 4.4.2023)