Xavier (Romain Duris) mit Freundin Martine (Audrey Tautou), die schnell merkt, dass nichts mehr so ist, wie es war: "Barcelona für ein Jahr", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jérôme Plon

19.40 REPORTAGE

Re: Fast Fashion in der Wüste – Müllberge in der Atacama Im Norden Chiles landet, was in Europa nicht mehr gewollt ist: Kleidung, die kaum getragen oder nagelneu ist. Das Land ist seit Jahren ein Umschlagplatz für Textilien aus der ganzen Welt. Mit teils fatalen Folgen. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Rush Hour (USA 1998, Brett Ratner) Als die Tochter des chinesischen Konsuls entführt wird, reist der Hongkonger Polizist Lee (Jackie Chan) nach L.A., um dem FBI bei der Suche zu helfen. Als Partner bekommt er den nervigen Carter (Chris Tucker). Ein Buddy-Movie mit viel Action und Humor. Bis 22.30, Kabel eins

20.15 ERASMUS

Barcelona für ein Jahr (L’auberge espagnole, E/F 2002, Cédric Klapisch) Der französische Student Xavier nimmt Abschied von seiner geliebten Freundin Martine. Ein Austauschprogramm führt ihn für ein Jahr nach Barcelona. Komödie mit liebevoll gezeichneten Figuren und einer Portion Tiefgang, die mit teils überraschenden Problemlösungen heiter unterhält. Bis 22.15, Arte

22.25 VERHOEVEN

Glückskind (D 2014, Michael Verhoeven) Trinken, fernsehen, in Ruhe gelassen werden – das ist Hans’ Programm, seit ihn Frau und Kind verlassen haben. Der Sozialhilfeempfänger verliert sich in Selbstmitleid. Dann entdeckt er in einer Mülltonne einen Säugling, und Hans (Herbert Knaup) empfindet ein in seinem Leben lange vergessenes Gefühl: gebraucht zu werden. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Nordirland – neue Wunden, alter Konflikt Zwei Dokus zeigen, wie fragil der Friede in Nordirland ist und wie sehr die blutige Vergangenheit auch heute noch präsent ist. Bis 23.55, ORF 2

23.10 THRILLER

Der fremde Sohn (The Changeling, USA 2008, Clint Eastwood) Als Alleinerzieherin Chris tine (Angelina Jolie) ihr verschwundenes Kind im Los Angeles der 1920er-Jahre wiederbekommt, erkennt sie es nicht wieder. Von Clint Eastwood konzise inszeniertes Melodram, das auf einem wahren Fall beruht. Bis 1.20, ZDF neo