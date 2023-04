Die zwölf Nächte umfassende Tour führt zu den europäischen Schauplätzen der Bond-Filme. Unterm Strich ein teurer Spaß. Foto: REUTERS/Toby Melville

Für alle, die schon einmal davon geträumt haben, dem berühmtesten Geheimagenten der Welt hinterherzureisen, bietet das offizielle James-Bond-Franchise demnächst Themenreisen durch Europa an, bei denen viele der Schauplätze aus den Bond-Filmen besucht werden.

In Zusammenarbeit mit dem Luxusreiseveranstalter Black Tomato wird mithilfe der Drehortmanager der Filme eine Reihe von Urlaubspaketen geschnürt, die an das 60-jährige Bestehen einer der am längsten laufenden Filmreihen der Welt anknüpfen. Tatsächlich hat James Bond im Laufe der Jahre einige spektakuläre Orte besucht: Von Jamaika über Kuba bis Island und Hongkong hat es den Briten mit der Lizenz zu töten an so manches traumhafte Plätzchen verschlagen.

Stunts und Glücksspiel

Das erste Projekt trägt den Namen "The Assignment: Europe". Die Reiseroute für zwölf Nächte wurde gerade bekanntgegeben. Die Tour beginnt in London mit einer Bootsfahrt auf der Themse, einem Tag Einkaufen von Bond-Essentials und Martinis-Schlürfen im noblen St. James's, ein bisschen Stunt-Training und eine Nacht mit Glücksspiel. Danach geht es weiter nach Paris, Monaco, an den Comer See und nach Venedig, wo man unter anderem Wasserski fahren kann, einen VIP-Zugang zum Casino de Monte Carlo hat und – natürlich – viele James-Bond-Drehorte besucht.

Man kann auch eine maßgeschneiderte Reise zum Thema Bond anfordern, die die oben genannten Ziele sowie die österreichischen Alpen umfasst. Wo auch immer man hinfährt, man kann davon ausgehen, dass die Reise so schillernd und glamourös sein wird wie jeder Bond-Film, nur mit viel weniger Toten, befindet man beim Magazin "Time Out".

Das hat aber auch seinen Preis: Ab 60.000 Pfund (rund 69.000 Euro) pro Person kostet die Zwölf-Tage-Sause, während man für die maßgeschneiderten Reisen mindestens 15.000 Pfund (rund 17.000 Euro) ausgeben muss. (red, 4.4.2023)