Ostern ist Reisezeit. Ob Verwandtschaftsbesuche, ein kleiner Städtetrip oder die Seele baumeln lassen in wärmeren Gefilden: Für viele lautet die Devise in den Kurzferien "nichts wie weg". Da ist als Verkehrsmittel – Flugscham hin oder her – das Flugzeug oft die erste Wahl. Am Flughafen Wien wird rund um die Osterferien etwa eine Million Passagiere erwartet. Vor allem Mittelmeerdestinationen stehen hoch im Kurs. Bereits im Vorfeld wurde für die starke Reisezeit eine Liste mit Empfehlungen auf den Weg gebracht – um etwaige Stresssituationen hintanzuhalten.

Man kennt die Tipps: genügend Zeit für die Anreise einplanen, sich über Gepäckbestimmungen der Airlines informieren, auf die Sicherheitskontrolle vorbereiten. Zu Letzterem gehört: halbleere Wasserflaschen oder Kaffeebecher vor der Kontrolle entsorgen, Tablets und Laptops mühsam aus dem Handgepäck schälen, die Handcreme, die in einer mehr als 100 Milliliter großen Tube verpackt ist, dem Mistkübel überantworten. Die meisten Passagiere haben sich an die Regeln gewöhnt und vergessen dennoch immer wieder auf manche Details.

Sicherheitscheck am Flughafen Frankfurt. Dort und anderswo sorgten im vorigen Sommer Bilder mit langen Schlangen für Ärger und Aufsehen. Foto: IMAGO/Christopher Neundorf

Seit November 2006 dürfen bekanntlich Flugreisende Flüssigkeiten nur in Behältnissen mit maximal 100 Milliliter Größe im Handköfferchen oder Rucksack mitnehmen – verpackt in einem durchsichtigen Beutel mit höchstens einem Liter Fassungsvermögen. Bei der ohnehin meist nervigen Kontrolle muss das extra vorgezeigt werden.

Die Regeln für das Handgepäck gehen auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 zurück. Flugreisen sind seit damals noch einmal beschwerlicher geworden. Das galt ganz besonders im Vorjahr, als die Flugbranche nach dem Corona-bedingten Tiefschlaf wieder hochgefahren wurde. Die Umstellung vom Krisenmodus in den Vollbetrieb verlief mit viel Sand im Getriebe.

Kontrolle als Nadelöhr

Damals erwies sich neben dem Mangel an Mitarbeitern, die während der Pandemie fluchtartig das Weite suchten, unter anderem die Sicherheitskontrolle an zahlreichen Flughäfen als Nadelöhr. Bilder mit langen Schlangen in London, Frankfurt, Stuttgart oder Amsterdam wurden zahlreich in den sozialen Medien geteilt. Auch Wien kam nicht ganz ungeschoren davon.

Warten auf die Sicherheitskontrolle in London. Versuche, die Schlangen zu verkürzen, gibt es auf mehreren Airports. Foto: IMAGO/Mark Thomas

Schlangen an den Sicherheitskontrollen verkürzen, das wollen Flughäfen weltweit, stehen sie doch ungern mit Chaosbildern im Rampenlicht. Neue Technologie soll dabei helfen. Die BBC berichtete im November 2022, dass die britische Regierung bis Mitte 2024 neue 3D-Scanner einführen will, die Sicherheitskräften einen tieferen Blick in die Taschen Reisender erlauben. Die Geräte sollen in der Lage sein, Beschaffenheit und Oberfläche des Kofferinhalts zu bestimmen und die einzelnen Objekte schichtweise zu durchleuchten. Passagiere könnten so Flüssigkeiten ohne Mengenbegrenzung sowie Laptops und Tablets in ihren Taschen lassen, hieß es. Alles würde flotter gehen.

Dem Bericht zufolge verursachen Reisende, die Gegenstände nicht aus ihrem Handgepäck nehmen oder mit zu viel Flüssigkeit unterwegs sind, die größten Verzögerungen bei der Flughafensicherheit.

Wien prüft

In Heathrow begann 2017 ein Testlauf. Auch andere internationale Flughäfen wie New York John F. Kennedy Airport, Amsterdam Schiphol oder der Pariser Flughafen Orly sammeln Erfahrungen mit der neuen Technik. Frankfurt sprang jüngst auf den Testzug auf. In Wien will man noch beobachten. Derzeit würden die Systeme nur vereinzelt eingesetzt, auch der Strombedarf sei recht hoch, heißt es auf Anfrage. "Konkret prüfen wir, ob ein Einsatz in der geplanten Süderweiterung des Terminals drei sinnvoll wäre." Diese soll allerdings erst 2027 in Betrieb gehen. Ohnehin seien die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen "sehr kurz". 84 Prozent der Passagiere warten demnach weniger als fünf Minuten, 98 Prozent weniger als zehn Minuten.

Tatsächlich schneidet Wien in Qualitätsfragen weltweit recht gut ab. Für eine Top-Ten-Platzierung reichte es zuletzt etwa im branchenintern wichtigen Skytrax-Ranking mit dem elften Rang aber nicht. (Regina Bruckner, 5.4.2023)