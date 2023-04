Regisseur Gunnar Vikene inmitten seiner Kollegen und Kolleginnen.

Ungewöhnlicher Ansatz von Netflix: Der Streaming-Anbieter bringt einen bereits veröffentlichten Kinofilm in einer längeren Fassung nun als Mini-Serie. Im Falle von "War Sailor" bekommt man also mehr zu sehen, obwohl der Kinofilm mit 151 Minuten bereits recht lang ist. Es sind drei Teile, in die "War Sailor" gesplittet wird – jeder jeweils zwischen 57 und 60 Minuten lang.

Das war keine spontane Idee. Der norwegische Regisseur Gunnar Vikene hat gleich vom Beginn mit zwei Versionen geplant. Der Film wurde übrigens von Norwegen für die Oscars 2023 als bester Internationaler Film eingereicht. (red,4.4.2023)