Auf Staatsbesuch in Peking will Frankreichs Präsident Xi Jinping zu mehr Distanz zu Russland bewegen. Sekundiert wird er von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

Bereits am Montag trafen sich Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen in Paris, um die China-Reise zu besprechen. Foto: AFP / Ludovic Marin

In seinem neuesten Spielfilm, der im Mai in die Kinos kommt, reist Asterix mit Obelix ins Reich der Mitte, um die chinesische Kaiserin aus den Klauen eines Rivalen zu befreien. Mit etwas Zaubertrank gelingt das Unterfangen des schlauen Galliers vollumfänglich.

Emmanuel Macron, am Dienstagabend zu einem dreitägigen Staatsbesuch ins Reich der Mitte aufgebrochen, hat kein Wundermittel dabei. Begleitet wird er dafür von Ursula von der Leyen. Damit will die französische Diplomatie nach eigenen Worten herausstreichen, dass Macron in Peking "europäische Positionen" vertrete. Gerade im Ukrainekrieg verteidige Europa gemeinsame Interessen. China sei von seiner Größe her wohl das einzige Land, das als Gamechanger wirken, also die Situation wirklich verändern könne.

Andere Pariser Stimmen sind skeptisch. "Die Versuche europäischer Politiker, in Peking eine Friedenslösung zu finden, sind illusorisch", meint Marc Julienne vom französischen Institut für internationale Beziehungen. Er bezieht sich auf die Reisen des deutschen Kanzlers Olaf Scholz im November, des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez letzte Woche und nun von Macron. Der französische Präsident hatte zuvor schon vergeblich versucht, Kremlchef Wladimir Putin von seinem Kriegskurs abzubringen. Nach Xis pompösem Moskau-Besuch will der Franzose die Chinesen davor warnen, "verhängnisvolle Entscheidungen" zu fällen, im Klartext: Waffen an den russischen Aggressor zu liefern.

Macrons Argumente

Man kann den neuesten Macron-Vorstoß als naiv einstufen: Ein Autokrat und Machtmensch vom Kaliber Xis wird sich von einem jungen, zur Selbstüberschätzung neigenden Präsidenten nicht beeindrucken lassen. Macron hat immerhin ein Argument: Wenn Xi die Europäer zu einer eigenständigen, also von Washington unabhängigen Linie bringen will, dann muss er sich ihnen erkenntlich zeigen.

Frankreich war noch nie abgeneigt, seine eigenen Interessen auch gegenüber den USA zur Geltung zu bringen. Daher Macrons Überlegung: Wenn Peking zwischen Moskau und Kiew vermittelt, könnte Paris dafür im Konflikt zwischen Washington und Peking eine neutralere Position einnehmen.

Macron hat ein weiteres Argument, das zwar nicht die Kraft eines Zaubertranks hat, aber in Peking derzeit auf ein gewisses Echo stoßen dürfte: China ist seit der Covid-Pandemie geschwächt und auf den EU-Absatzmarkt angewiesen – allein schon als Alternative zum sich schließenden US-Markt. Zur Debatte steht ein neues Investitionsabkommen zwischen der EU und China. Deshalb macht es durchaus Sinn, dass von der Leyen in Peking mit von der Partie ist. Und das, obwohl sie zum Bedauern der chinesischen Behörden kürzlich klargemacht hatte, dass Europa seine Abhängigkeit von chinesischen Produkten unbedingt senken müsste.

Frankreichs Schwäche

Und dort zeigt sich das Problem Macrons – oder genauer: die Schwäche seines Landes. Frankreich importiert mehr Güter denn je aus China. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was von der Leyen und auch Macron seit Monaten predigen.

Umgekehrt exportieren französische Firmen immer weniger nach China: Wein, Luxusprodukte und Airbus-Flugzeuge ziehen noch einigermaßen; französische Supermarktketten wie Auchan oder Carrefour haben sich aber wie zuvor die französischen Autohersteller aus dem Reich der Mitte zurückgezogen.

Dieses macht nämlich – anders als Frankreich – Ernst mit seinem Streben nach Unabhängigkeit. Auf die französischen Atomkraftwerke oder TGV-Züge sind die Chinesen auch nicht mehr angewiesen: Solche Spitzentechnologie beherrschen – oder kopieren – sie heute selbst.

Macron lässt sich auf seiner Reise zwar von 50 französischen Unternehmens- und Konzernchefs begleiten. Großaufträge dürfte es aber nur für Veolia (Wasserbau) oder Airbus geben. Auch in dieser Beziehung wird Macron mit ziemlich leeren Händen nach Paris zurückkehren. (Stefan Brändle aus Paris, 4.4.2023)