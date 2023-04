Wenn es nach Annalena Baerbock und Robert Habeck geht, dann werden in Deutscland immer noch zu viele Autobahnen gebaut. Klimaziele sehen die Grünen als zu lasch an.

Foto: EPA/SEBASTIAN REUTER

In der Karwoche ist in Deutschland eigentlich politisch nicht viel los. Man nutzt die Tage vor Ostern zum Auftanken und Abschalten. Ob die Grünen dazu kommen, ist allerdings nicht gewiss. Denn bei ihnen ist der Frust groß. Immer noch kaut die deutsche Ökopartei an jenem Klimapaket, das die Ampel in der Vorwoche in 30 Stunden Verhandlungen zusammengeschnürt hat.

Robert Habeck, der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister, macht kein Hehl daraus, dass er unzufrieden mit den Ergebnissen ist. "Mehr ist in dieser Koalition nicht möglich. Und in der müssen wir ja am Ende arbeiten", sagt er.

Den Grünen werden zu viele Autobahnen gebaut, Klimaziele sehen sie als zu lasch an. Der Grund dafür hat einen Namen: Olaf Scholz. Der SPD-Bundeskanzler, so die Klage bei den Grünen, habe sich auf die Seite der FDP geschlagen und einen allzu grünen Anstrich des Klimapakets verhindert.

"Beim Klimaschutz, also der Frage, ob wir die Bewohnbarkeit auf diesem Planeten für uns, unsere Kinder und unsere Enkel erhalten können, steht es in der Koalition leider zwei zu eins", konstatiert Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, in der Süddeutschen Zeitung.

Hohes Lob für Liberale

Timon Dzienus, Sprecher der Grünen Jugend, ist sich sicher: "Olaf Scholz und Christian Lindner haben sich gegen den Klimaschutz verbrüdert." Tatsächlich macht der Kanzler auch selbst deutlich, wie gut es mit der FDP und Christian Lindner klappt. "Die sehr, sehr intensive Vorarbeit, die ich mit dem Vizekanzler und dem Finanzminister geleistet habe, hat sich sehr gut ausgezahlt", lobte er, während die langen Verhandlungen zum Klimapaket noch liefen.

Freundlichkeiten gibt es auch auf der anderen Seite. So schwärmt Wolfgang Kubicki, FDP-Vize und Vizepräsident des Bundestags, im Tagesspiegel über sein neues gutes Verhältnis zum SPD-Generalsekretär: "Als ich am Freitag aus dem Plenarsaal kam, hat mich Kevin Kühnert mit einer Herzlichkeit begrüßt ... Ich habe ein ganz neues Kevin-Kühnert-Gefühl."

Die SPD-FDP-Allianz gegen die Grünen ist so auffällig, dass der Spiegel diese Woche schon den Abgesang auf die Grünen anstimmt. "Grün war die Hoffnung", lautet der Titel, gezeigt wird Habeck, der nicht eben glücklich dreinschaut. Im Text heißt es: "Olaf Scholz düpiert die Grünen. Die Koalitionspartner lassen Robert Habeck und seine Leute auflaufen."

Spannungen zwischen Scholz und Habeck



Die Spannungen zwischen Scholz und Habeck beschreibt auch die Bild: "Kanzler Scholz hält viele Grüne für Snobs, die herabschauen auf Vorstädter mit Nackensteak-Grill und Diesel vorm Reihenhaus. Zu elitär! Da kommt ihm Haferflocken-Habeck, der Kurzduscher mit Berlin-Mitte-Style, gerade recht."

Eine Insa-Umfrage sieht die Grünen derzeit sogar mit 15,5 Prozent hinter der AfD (16 Prozent), was ebenfalls nicht zur Hebung der Stimmung beiträgt. Und Druck kommt auch von der Basis.

In einem Brief an die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour klagen 150 Grüne, dass die Parteispitze grüne Ziele verrate, wohingegen "unsere Stadträte, Kreistagsmitglieder" überall in der Republik "um jeden Holunderstrauch kämpfen".

Trotzdem: Am Osterwochenende ist erst einmal frei. Danach dürfte der Kampf weitergehen. FDP-Finanzminister Lindner nämlich lehnt die Pläne der Grünen für eine Kindergrundsicherung ab. (Birgit Baumann aus Berlin, 4.4.2023)