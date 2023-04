Axel Lehmann sagte bei der letzten Generalversammlung der in Schieflage geratenen Bank, dass die zeit nicht dagewesen sei, das Ruder noch herumzureißen

Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, Axel Lehmann. Foto: afp / fabrice coffrini

Zürich – Mit einer Entschuldigung des Verwaltungsratspräsidenten hat am Dienstag die letzte Generalversammlung der in Schieflage geratenen Credit Suisse begonnen. "Wir wollten das Steuer mit aller Kraft zum Guten wenden", beteuerte Axel Lehmann vor den Aktionären in Zürich. "Dass die Zeit dafür nicht da war und dass nach dieser fatalen Woche im März unsere Pläne durchkreuzt wurden, schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid. Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung."

Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Notübernahme der Credit Suisse durch die Rivalin UBS orchestriert, nachdem ein Bankensturm das 167-jährige Institut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hatte. "Ich glaubte bis zum Beginn der fatalen Woche an einen erfolgreichen Turnaround", sagte Lehmann weiter. Doch Zinsanstiege, Inflation und der Vertrauensverlust hätten zusammen mit den Problemen amerikanischer Banken einen Flächenbrand ausgelöst. "Die Bank war nicht mehr zu retten."

Serie von Skandalen

Es war das erste Mal, dass Präsident Lehmann und Konzernchef Ulrich Körner seit der Übernahme öffentlich zu Aktionären sprachen.

Dass es mit der traditionsreichen Bank überhaupt so weit kommen konnte, geht auf eine lange Reihe von Skandalen und Fehlschlägen zurück, die die Credit Suisse zum Sorgenkind Nummer eins der europäischen Banken machten. Allein im letzten Geschäftsjahr fuhr die Bank einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken ein. Der Schweizer Stimmrechtsberater Ethos erklärte, es habe nicht verhindert werden können, "dass ein Flaggschiff der Schweizer Wirtschaft aufgrund der Gier und Inkompetenz seiner Manager verschwindet". Die Aktionäre hätten enorm viel Geld verloren und Tausende von Arbeitsplätzen stünden auf dem Spiel.

Demonstrationen

Die Generalversammlung 2023 markiert das schmachvolle Ende der Bank, die vom Unternehmer Alfred Escher gegründet wurde. Ursprünglicher Zweck war, den Aufbau des Schweizer Eisenbahnnetzes und des Tunnels durch den Gotthard zu finanzieren. Vor der Veranstaltungshalle hatten sich Demonstranten versammelt, die ein gekentertes Boot aufstellten, um den Untergang der Bank darzustellen. (Reuters, 5.4.2023)